El templo Satánico de Texas demanda al estado por su “derecho a realizar el ritual del aborto”

El Templo Satánico tiene lo que llama un «ritual de aborto», y ahora está demandando al estado de Texas por el derecho a realizar esta ceremonia «religiosa» sin impedimentos.

Presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, en nombre de la miembro del Templo Satánico «Ann Doe», la demanda alega que «ciertas regulaciones del aborto exigidas por el estado violan la libertad religiosa de sus miembros», informa el Dallas Observer.

«Dicen que las regulaciones, como las que requieren que las mujeres que buscan un aborto se sometan a un sonograma y examinen los resultados, lean sobre el aborto y se sometan a un período de espera obligatorio, violan las enseñanzas religiosas del templo».

«Es legal abortar en Texas», continúa el sitio.

«Pero el procedimiento está prohibido después de las 20 semanas, a menos que se trate de una condición médica que ponga en peligro la vida o que el feto tenga una anormalidad grave. Si una persona es elegible, el estado le exige que se haga una ecografía y reciba documentación sobre los riesgos médicos, las alternativas de adopción y las etapas de desarrollo del feto.»

«El estado exige entonces que la mujer espere 24 horas después de recibir la ecografía y el papeleo antes de poder llevar a cabo el aborto», informa además el Observer.

«La espera de un día no es necesaria si se trata de quienes viven a 160 kilómetros o más del proveedor de abortos más cercano».

El Templo Satánico alega que estas restricciones interfieren con su «ritual de aborto», que dice que Ann Doe realizó. En su página web (no, no voy a proporcionar el enlace), llama al ritual «una afirmación ceremonial de autoestima y autonomía corporal que integra el proceso abortivo».

Antes de presentar su demanda, el abogado del Templo Satánico había «enviado una carta a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas» exigiendo «una exención de las restricciones al aborto en nombre de Ann Doe», relata también el sitio web del grupo.

Los «requisitos son una condición previa para que la Sra. Doe pueda participar en una ceremonia religiosa», afirma además el grupo.

«Es una interferencia sustancial que el Estado ponga un obstáculo reglamentario, que cuesta dinero, frente a un ejercicio religioso. El Estado también podría gravar y regular la misa».

(En realidad, ya había regulado la misa, al menos temporalmente, mediante las restricciones de la COVID-19).

En cuanto al «ritual del aborto», el Templo Satánico escribe que «(1) requiere un aborto; y (2) afirma su suscripción religiosa [de la madre] a los Terceros y Quintos Principios de TST [El Templo Satánico]».

Estos principios afirman, respectivamente, que «el cuerpo de uno es inviolable, sujeto sólo a la propia voluntad»; y que «las creencias deben ajustarse a la mejor comprensión científica del mundo. Hay que tener cuidado de no distorsionar nunca los hechos científicos para adaptarlos a las propias creencias».

Al realizar el ritual, un miembro del Templo Satánico «mirará su reflejo, recordará su condición de persona y su responsabilidad hacia sí mismo, respirará profundamente, se concentrará en su intención y se pondrá cómodo», escribe el Observador.

«Cuando esté preparada, dirá el tercer y quinto principio del templo en voz alta».

Después de matar al bebé, la miembro del Templo Satánico «volverá a su reflexión y citará su afirmación personal: ‘Por mi cuerpo, mi sangre. Por mi voluntad, está hecho’», relata también el Observer.

El Templo Satánico había presentado dos demandas en Missouri en los últimos años similares a su esfuerzo en Texas y había perdido. Sin embargo, el cofundador y portavoz del grupo, Lucien Greaves, afirma que «no sería exacto decir que perdimos de una manera que hubiera cuestionado la legitimidad de nuestros argumentos legales».

Aunque no sé si esto es exacto, hay, lamentablemente, oscuros paralelismos entre las creencias del Templo Satánico y los principales defensores del infanticidio prenatal, y nuestra propia ley.

Considere que el Templo Satánico enfatiza la voluntad de la mujer, «Por mi voluntad, se hace», mientras que los defensores del infanticidio prenatal proclaman «¡Mi cuerpo, mi elección!», incluso cuando esa elección es el asesinato. Pero como la «elección» se hace mediante el ejercicio de la voluntad, «pro-choice» es otra forma de decir «pro-mi voluntad».

Consideremos entonces nuestra esquizofrénica ley de infanticidio prenatal. Un hombre puede ser acusado de doble asesinato si mata a una mujer embarazada. Sin embargo, si esa mujer hubiera vivido y decidiera matar a su bebé no nacido, se consideraría su derecho y podría llamarse «interrupción de una masa de tejido inviable».

Esta irracionalidad no es difícil de entender: Al igual que con la disposición constitucional de antes de la guerra que consideraba a un esclavo como tres quintos de una persona, nuestras leyes de infanticidio prenatal reflejan un compromiso político, no un principio moral. Y el compromiso a menudo conduce a la contradicción. Porque la rectitud y la racionalidad no se determinan por el voto de la mayoría.

La cuestión, sin embargo, es que nuestra ley también diviniza la voluntad de la mujer. Cuando está embarazada y quiere al bebé, se le considera humano y totalmente inviolable; cuando no lo quiere, se le considera algo infrahumano (como un esclavo) que puede ser desechado. Se hace su voluntad. Por lo tanto, «deificar» no es una palabra demasiado fuerte, ya que tal poder sobre la vida y la muerte debe reservarse a Dios.

Pero transferirlo al hombre es un objetivo del Templo Satánico. «Tú mismo eres tu amo. Salve Satanás!” es el aparente lema del grupo, expuesto de forma destacada en su página web.

Oh, el Templo Satánico afirma ser «no teísta» y por lo tanto, ostensiblemente, considera a Satanás una especie de metáfora. Se dice, sin embargo, que «la astucia más inteligente del Diablo es convencernos de que no existe».

Porque ser «tu propio dueño» puede bastar para avanzar en el mal. Como a veces aprendemos en la vida si nos toca la sabiduría, después de todo, seguir nuestra propia voluntad invita al desastre. A menudo, esto se debe a que, cuando lo hacemos, en realidad no estamos siguiendo nuestra voluntad, sino que tampoco estamos siguiendo la de Dios.