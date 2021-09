El tenista Jérémy Chardy queda discapacitado tras recibir la vacuna contra el Covid

El tenista profesional Jérémy Chardy se vio obligado a suspender su temporada, sin saber por cuánto tiempo, por una reacción a la vacuna de Pfizer contra el Covid. “Desde que me vacuné, tengo un problema, he estado luchando. De repente, no puedo entrenar, no puedo jugar”, dijo a la AFP, explicando que siente un violento dolor en todo el cuerpo en cuanto hace un esfuerzo físico.

Durante varias semanas, el francés se preguntó sobre el origen de estos dolores casi paralizantes. “Ahora fui a ver a dos médicos, me hice unas pruebas, así sé lo que tengo y lo más importante es cuidarme. Incluso prefiero tomarme más tiempo para curarme y estar seguro de que en el futuro no tendré ningún problema, en lugar de intentar volver a la cancha lo más rápido posible y terminar con más problemas de salud. En mi cabeza, es difícil porque no sé cuánto va a durar. Por ahora, mi temporada está detenida y no sé cuándo retomaré” , dijo, aún en estado de shock 24 horas después de recibir los resultados de sus análisis.

Es frustrante porque empecé el año muy bien, estaba jugando muy bien. Y luego fui a los Juegos, donde también me sentí muy bien. Y ahora mi temporada está paralizada y no sé cuándo reanudaré. Es frustrante, sobre todo porque no me quedan diez años para jugar […] De repente, ahora me arrepiento de haberme puesto la vacuna, pero no podía saberlo ” , volvió a decir.

En febrero cumpliré 35 años, y aunque estoy un poco negativo por la situación, es la primera vez que pienso que la próxima temporada podría ser la última. Lo pienso … Es difícil porque me estaba divirtiendo y quería jugar más”, admitió.

“El problema es que no tenemos una visión retrospectiva de la vacuna. Hay personas que han tenido cosas similares, pero las duraciones han sido realmente diferentes” , anotó, en base a lo que le dijeron los médicos consultados.