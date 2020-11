El tirano Díaz-Canel desprecia al ‘Movimiento San Isidro’, agrupación opositora que reclama libertad de expresión

El Movimiento San Isidro, una agrupación opositora al castrismo que reclama libertad de expresión en el país, ha avanzado en un comunicado que seguirá trabajando para lograr la liberación de Denís Solis y el desarrollo como artistas “sin persecuciones de ningún tipo”.

En un nuevo comunicado, ha llamado a la comunidad internacional a continuar “vigilante” por la integridad física de todos sus miembros y de activistas decididos a revindicar “su derecho a vivir en un país de libertades”.

San Isidro: an imperialist reality show. An imperialist show to destroy our identity & subjugate us again; those plans shall be crushed.#SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/QfR6q8hPdX

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 29, 2020