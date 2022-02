El Tribunal Constitucional italiano protege el derecho a la vida: tumba el referéndum sobre la eutanasia

El Tribunal Constitucional de Italia ha tumbado este martes un referéndum sobre la eutanasia y lo ha tildado de «inadmisible» porque no protege la vida humana en general ni «a las personas débiles o vulnerables».

El presidente de ‘Scienza e Vita’, Alberto Gambino, una asociación que trabaja con la Conferencia Episcopal Italiana en temas relacionados con el final de la vida, ha mostrado su «satisfacción» y «gratitud hacia el alto magisterio de los jueces constitucionales atentos a la protección de los principios de la constitución y de las personas más frágiles».

La líder de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha señalado que el referéndum «habría atentado contra el ordenamiento jurídico, que siempre ha estado orientado a la defensa de la vida humana y la protección de los más frágiles y débiles». «Un juicio de sentido común».

La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) ha valorado como «un signo positivo» la decisión del Tribunal Constitucional sobre una iniciativa que pretendía tumbar el artículo 579 del Código Penal, que actualmente sanciona a «quien causa la muerte de un hombre con su consentimiento» con penas de entre seis y quince años de prisión.

Los obispos italianos han manifestado en un comunicado que esta decisión del Tribunal Constitucional es «una invitación muy concreta a (…) ofrecer el apoyo necesario para superar o aliviar la situación de sufrimiento o malestar»

El pasado 9 de febrero, el Papa Francisco condenó todas las «derivas inaceptables» que llevan a matar como el suicidio asistido o la eutanasia tras constatar que solo la vida es un «derecho». «La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida y no suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos o a los creyentes», subrayó.