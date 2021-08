El vals del covid

Por Ángel Núñez.- Klaus Schwab, en su obra titulada “La cuarta revolución industrial”, nos ayuda mucho a entender el momento histórico que estamos viviendo, en el que todo está completamente entrelazado. Nunca olvidaré aquella tarde en la feria del libro de Lima del año 2019, cuando acabando de promocionar mi ensayo “Ansiada libertad”, me escapé para ver el último libro de Rosa Montero; tras su presentación tome el micro y dije que en el año 2020 llegaría una crisis tal que la del año 2008 sería una broma, tras lo cual la autora dijo que mis palabras fueron exageradas. Llegó el temido año y con el la declaración del covid como pandemia por la OMS. ¿Casualidad o causalidad?

El final del ciclo económico ya fue anunciado por numerosos economistas que señalaban como los intereses de los bonos a corto plazo eran mayores que los de a largo, al igual que ocurría antes de la crisis de 2008. Lo llamativo de este nuevo ciclo es, según Klaus Schwab, la preponderancia de la inteligencia artificial, el deterioro de muchos sectores económicos y el cambio en el estilo de vida de millones de personas. Es de imaginar que para los gurús de la estructura mundial hay un exceso de población y qué mejor que una pandemia con su correspondiente vacuna a base de proteína artificial espiga para reducirla en los próximos años; de paso nos eliminamos a unos cuantos millones de disidentes y “nos quedamos con menos personas, dado que el sistema no da para más”.

Si lo de covid no es accidental (Cobi es el nombre de la mascota de Barcelona 92) y ya en las piedras de Georgia, EEUU, se declara como prioridad reducir la población mundial a 500 millones de personas, no es descarado hacerse esta pregunta: ¿Es esta pandemia sólo una estrategia para justificar el paso de un sistema económico a otro, permitiendo adocenar a las mentes con el miedo, ante lo arduo que supone echar abajo el viejo y volver a arrancar el nuevo y, de paso, hacer un estudio del problema demográfico con una vacuna artificial? Habría que justificar la pandemia, aunque no existiese, para ver quiénes pueden pasar de uno a otro y no van a suponer un dolor de cabeza.

Del mismo modo, la mejor forma es trabajar el asunto como si fuera una religión, empleando las estrategias propias de la secta, tal como señalé en mi ponencia del World Freedom Forum este año desde Sitges. Un estilo de vida con la fe puesta en la seguridad de no respirar oxígeno, con el alcohol en el cuello, evitándose los contactos cercanos y poniéndose la maravillosa inyección. Lo malo de creer en ese sacrificio es que no saben los covidianos lo que se les viene encima. La crisis de 2008 se sintió en España desde los años 2010 a 2013 en toda su crudeza, incluso hasta el punto de casi necesitar de rescate urgente (De hecho, Bankia fue auxiliada). Imaginar el impacto que tendrá en la población, teniendo en cuenta todas las estrategias empleadas de naturaleza sangrante, como el confinamiento, los cierres de negocios, los toques de queda y el terrible trauma creado en la población, no es de extrañar que, teniendo que echar abajo el viejo modelo, no lo van a tener fácil y lo más probable es que, bajo la justificación de los enfermos y los muertos por la vacuna covid, tengan la excusa perfecta para volver a encerrar a los hamsters y así hasta el infinito aburrimiento, con tal de derrumbar el viejo modelo que tantos les fastidia en pro de la agenda 2030 y su moneda única, incluyendo el maravilloso gobierno mundial que pondrá en práctica al happytalism. Es el plan perfecto, mientras la masa, como siempre, se cree el cuento.

Lo malo de este tránsito es que vamos camino de ser gobernados por la inteligencia artificial, ya no habrá necesidad de pensar, analizar o sentir dado que las máquinas y los ordenadores nos harán el trabajo tan fácil que si no existimos no pasa absolutamente nada, a menos que seamos útiles para el nuevo modelo, en cuyo caso seremos controlados día y noche al estilo de los viejos films de ciencia ficción. Se trata de un cambio traumático en el que el humano ya no es importante dado que llegó la hora en la que, por fin, no se contará con los imperfectos seres que se dedican a hacer guerras inútiles por aquí y por allá y, sin apenas esfuerzo, poder conseguir la pax per secula secolorum, amen. Una vez destrozado el viejo edificio, primero invitando a los habitantes a que lo dejen y luego derrumbándolo con ellos dentro si fuera necesario, se dará, oh albricias, la oportunidad para poner los cimientos de la sociedad perfecta, esa sociedad por la que lucharon tanto los filósofos cuando hablaban del hombre en clave de un ser sumiso, que saca lo peor de sí mismo cuando vive en sociedad y que es incapaz de gobernarse a menos que aparezca un Hitler, un Stalin, un Sánchez, un Xin Pin o algo por el estilo… Dados los malos resultados cuando los humanos gobiernan a los humanos y, aprovechando la cuarta revolución industrial, qué mejor salida que crear un nuevo orden en el que la política y la economía está en manos de nuevos dioses, la inteligencia imperturbable y fría que ya gobierna nuestros teléfonos móviles y que toma sus decisiones sin dudarlo, por pura lógica cartesiana. Ni el capitalismo (que parece hacerse pedazos) ni el comunismo han servido y, por fin, llegó la hora H en la que invadir a la sociedad civil y torturarla si fuera necesario.

He aquí la lógica pandémica de este virus y de los que se inventen después. La fría conciencia de quienes llevan años orquestando los prolegómenos como los leones escondidos detrás de la hierba y que ahora asestan el golpe, acorralando, asustando, engañando y matando a alguno que otro con el juguete de la inyección, cuadra bien con la naturaleza psicopática de quien podría incluso matar a media humanidad y quedarse tan tranquilo porque tiene un bunker bajo tierra que lo protege, con un buen equipo de esclavos. Lo que subyace detrás de todo esto, sin lugar a dudas, no responde a lo que cuenta la agenda 2030 ni la agenda 2050, sino a ideales satánicos que llevan siglos y siglos entre nosotros y que, por fin, asoman sus fauces esperando el tan deseado triunfo sobre la fe y el amor.

La gran pregunta es si el espíritu humano será tan fuerte como para vencer a estas hordas de seres demoniacos y nuestra especie superará la prueba que, sin duda, va a suponer el siglo XXI. Nuestra muerte ante la torpeza de quien vive drogado por la ambición y la desesperación de controlar nuestras almas o nuestra energía como especie inteligente. Es la prueba final y definitiva.