Elecciones EEUU: Joe Biden y Donald Trump se acusan de corrupción en un vivo pero cívico debate final

No era imposible. Donald Trump y Joe Biden celebraron anoche su esperado debate final sin escatimar en golpes pero ateniéndose a las normas, a diferencia de lo que ocurrido en su primer cara a cara, un espectáculo bochornoso que ha pasado factura en las encuestas al presidente. A la zaga en los sondeos y las arcas de su campaña temblando, Trump era sin duda quien más jugaba anoche. El debate era probablemente su última oportunidad para cambiar la trayectoria de la carrera y, esta vez, escuchó a quienes le imploraban que mantuviera las formas para no ahuyentar a los votantes moderados e indecisos en una carrera marcada por la pandemia, que ha dejado 220.000 muertos en EE.UU.

Debate final

“La vacuna va a llegar pronto”, “tenemos algunos repuntes de casos” pero “estamos a punto de superarla”, aseguró el presidente, que hace tres semanas anunció que había contraído la Covid-19, de la que se recuperó con gran rapidez. “Venga ya, es el mismo tipo que dijo que el virus se acabaría en Semana Santa, en verano, con el calor… Ahora estamos entrando en un invierno oscuro porque no tiene un plan claro y porque no hay perspectivas de que haya una vacuna para la mayoría de los estadounidenses hasta mediados del próximo año”, respondió Biden.

NEW YORK CITY – El debate final en una tele en Nueva York. (SPENCER PLATT / AFP)

“No creo que vayamos hacia un invierno oscuro, hemos aprendido mucho de la enfermedad”, insistió Trump, que defendió que como líder de EE.UU. no puede “encerrarse en el sótano” y justificó así que contrajera la enfermedad. “El 99% de la gente se recupera”, insistió. “El responsable de semejante cifra de muertos no debería seguir siendo presidente de EE.UU.”, afirmó Biden, que afeó a Trump que dijera que la gente está “aprendiendo” a vivir con el virus.

Biden y Trump

“La gente está aprendiendo a morir con él. Vosotros, los que esta mañana teníais una silla vacía en la mesa de la cocina, ese esposo que se va a dormir y echa el brazo donde solía dormir su pareja y que ya no está”, dijo Biden mirando directamente a la cámara. En su caso, no se trataba tanto de brillar sino de no meter la pata y estar por encima de la imagen de político incapaz y mermado físicamente que Trump pinta de él, objetivos que cumplió.

La cita televisiva de anoche, rodeada de enorme expectación dados los antecedentes, era la última oportunidad para ambos candidatos de dirigirse a una audiencia nacional y hablar directamente ante los estadounidenses. Pero el porcentaje de personas a las que persuadir se reduce día a día: casi 50 millones de estadounidenses, un tercio del total que votó en el 2016, han depositado ya sus papeletas, bien por correo o en persona. Esta vez, los dos candidatos respetaron los dos minutos asignados al inicio de cada bloque de preguntas y no fue necesario silenciarles los micrófonos, como la comisión independiente que organiza los debates presidenciales había decidido hacer si se pasaban de tiempo.

Imagen del debate final. (POOL / EFE)

Los intercambios más vivos entre los candidatos llegaron al hablar de la injerencia extranjera en las elecciones, tema que para sorpresa generalizada Biden rápidamente al tema de los supuestos escándalos aireados por la campaña de Trump sobre los negocios de su hijo Hunter en Ucrania, China y Rusia. El republicano iba a sacar el tema y el demócrata prefirió presentar el tema como un intento de Moscú de manipular a Rudy Giuliani, su abogado, con información falsa para intentar intervenir en las elecciones, una teoría que defienden algunos expertos en seguridad nacional aunque de la que no hay pruebas.

China y Rusia

Trump no se limitó a apuntar al hijo del candidato demócrata sino que directamente acusó a Biden de corrupción. “Joe consiguió 3,5 millones de dólares de Rusia y vinieron de Putin porque fue muy amable con el exalcalde de Moscú y fue la esposa del alcalde de Moscú, y usted obtuvo 3,5 millones de dólares”, aseguró el candidato republicano, que le acusó de ayudar a sus hermanos a conseguir contratos en Irak. “Joe, tienes que dar explicaciones a los americanos”, insistió.

“Jamás en mi vida he aceptado un centavo de un país extranjero”, se defendió el demócrata, que recordó que las maniobras de Trump en Kíev motivaron su impeachment, evocó sus negocios privados en el extranjero y le afeó su negativa a publicar sus declaraciones de impuestos. “¿Qué estás escondiendo?”, le preguntó Biden. “Mi hijo no ha recibido dinero de China, el único que hace dinero de China es él”, recalcó el demócrata.

Al final, Biden logró cortar la discusión y cambiar de tema. “Miren, esto no va de mi familia o su familia. Lo que aquí importa son vuestras familias sentadas en la cocina, las familias de clase media que lo están pasando mal y…”, dijo el demócrata mirando a cámara. “Típico de un político, para dejar de hablar de China salir con esto … Yo no soy el típico político, por eso me eligieron. Nombrar la mesa de la cocina… Venga ya, Joe, podías haber salido con algo mejor”, se burló el candidato republicano.

“Imagínense que han ganado las elecciones. ¿Qué dirían en su toma de posesión a los estadounidenses que no le votaron?”, lanzó como última pregunta la eficaz moderadora del debate, la periodista de la NBC Kristen Welker. “El éxito nos unirá”, auguró Trump, que se presentó como el único candidato capaz de reconstruir la economía y llevarla al punto en el que estaba antes de que llegara “la plaga”, como se refiere a la pandemia. “Os representaré a todos, votarais por mí o no, y os representaré a todos”, aseguró Biden, que prometió elegir “la ciencia y no la ficción”, “la esperanza, y no el miedo”. Quedan once días para que los estadounidenses emitan su veredicto.