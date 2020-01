Elecciones Transparentes presenta una denuncia por indicios de fraude electoral el 10-N y reclama un nuevo recuento

(Remitido) La Asociación Elecciones Transparentes ha presentado una denuncia esta mañana ante la Junta Electoral Central por el evidente fraude realizado en las pasadas elecciones, en donde no se hizo el escrutinio general conforme a la Ley, ya que en las Juntas Electorales Provinciales sólo se cotejaron las actas con los resultados provisionales de INDRA, pero no se recontaron de forma manual. Por este motivo solicitamos una vez más a la Junta Electoral Central la repetición de los Escrutinios Generales conforme a la Ley, para que se conozca la verdadera voluntad popular expresada en las urnas.

Paradójicamente, INDRA ya había comunicado que su datos no eran los definitivos, sino que los definitivos son los del escrutinio general. Es evidente que los datos de INDRA no pueden ser los definitivos, ya que se empezaron a comunicar antes de recontarse los votos, y no variaron apenas en toda la noche electoral. Sin embargo, al no hacerse correctamente los escrutinios generales, se han tomado como definitivos los resultados provisionales.

Cabe destacar también que los resultados por mesas electorales aún no han sido publicados en la web del Ministerio del Interior, cuando ya han pasado dos meses de las elecciones.

Por tanto, dado que no se han realizado los escrutinios generales, podemos afirmar que este Parlamento electo carece tiene legitimidad de origen y de ejercicio.

El único verdadero recuento efectuado ha sido el de la propia asociación Elecciones Transparentes, cuyos resultados además modifican por completo la composición del Parlamento que ha dado el plácet al proyecto de destrucción del estado español. El recuento transparente de 3.872 actas de escrutinio que han sido enviadas por los ciudadanos, revela notables diferencias con los resultados oficiales de las elecciones del 10-N, en favor de PSOE y Podemos, como ya hemos detallado en anteriores entradas.

Mañana, día 8 de enero, interpondremos esta misma denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla.

También daremos a conocer estos resultados en las manifestaciones del 12 de enero a las 13:00 en la plaza de Colón y en muchos ayuntamientos de España.

Acerca de la Plataforma Elecciones Transparentes

La Plataforma Elecciones Transparentes es una organización ciudadana independiente y apartidista, que no recibe subvenciones y cuyo objetivo es la defensa de la limpieza del proceso electoral en España. Más información en la página web www.eleccionestransparentes.org.