Elena Sánchez, nueva presidenta interina de RTVE tras la dimisión de Pérez Tornero

El consejo de administración de RTVE de este martes ha elegido a Elena Sánchez como presidenta interina del ente en sustitución de José Manuel Pérez Tornero, que ha presentado formalmente su dimisión. Una dimisión forzada por Moncloa por la falta de sintonía con el Gobierno de coalición y los bajos datos de audiencia.

Elena Sánchez (65 años) era una de las candidatas favoritas, junto a Concepción Cascajosa. Ambas consejeras fueron elegidas por el PSOE. No obstante, Sánchez era la que tenía más papeletas. Se trata de un perfil que conoce bien la casa y cuenta con el respaldo del Gobierno, que necesita controlar el ente público con la vista ya puesta en las elecciones generales de dentro de 15 meses y las municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Su elección se daba por segura, pues cuenta con el respaldo de Moncloa y, por tanto, con los votos de los otros dos consejeros nombrados por el PSOE: Concepción Cascajosa y Ramón Colom. Junto a ellos, Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem (los dos elegidos a propuesta de Podemos), han votado a favor. Al igual que el consejero nombrado por el PNV. En contra, los tres que representan al Partido Popular.

En total, 5 votos a favor. El consejo también ha votado -según ha podido saber EL ESPAÑOL- las candidaturas de los otros miembros nombrados por el PSOE. Cascajosa ha logrado dos votos mientras que Ramón Colom ha logrado uno, el suyo.

La reunión del consejo de administración de RTVE celebrada este martes por la tarde se ha convertido en extraordinaria para votar el relevo de Tornero. No obstante, la votación de los consejeros deja una nueva responsable de la cadena y una presidenta interina del consejo de administración, pero no de la corporación RTVE. Por lo que las funciones de Elena Sánchez serán limitadas. Por ello, tal y como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia, la nueva presidenta no tiene el puesto garantizado hasta que acabe el mandato del consejo.

El carácter temporal de su puesto permite ganar tiempo para que el Congreso logre un nuevo acuerdo para un candidato de consenso. Se necesita el apoyo de dos terceras partes. Cabe recordar que la elección de Tornero en febrero de 2021 fue gracias a un pacto entre PP y PSOE.

Alguien de la casa

Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se incorporó al área de deportes de RTVE en 1984 y en 1987 obtuvo por oposición plaza de redactora.

Durante 37 años ha estado frente a las cámaras presentando y dirigiendo telediarios, programas de actualidad y debates en La 1, La 2 y el Canal 24 Horas. Ha sido reportera de ‘Informe Semanal’ y ‘Crónicas’ y ha dirigido documentales biográficos en ‘Imprescindibles’.

Creó el órgano de Defensa de la audiencia en 2008 y lo dirigió hasta el 2014. En agosto de 2018 fue nombrada secretaria general de la Corporación mientras Rosa María Mateo era administradora única de RTVE, cargo que abandonó por decisión propia en septiembre de 2020.

Pero antes de llegar a TVE, su carrera arrancó en 1979 en otros medios públicos y privados como Diario 16, Antena 3 Radio y Agencia Efe.

Consejo de Informativos

No lo va a tener fácil Sánchez para poner en marcha su mandato. Desde el Consejo de Informativos de TVE avisan de que la Corporación está en una «situación límite». Consideran que el adiós de Pérez Tornero deja a los trabajadores de la casa «ante un puñado de voluntades, con enorme de riesgo de sufrir una politización a las puertas de unas elecciones».

Unas quejas a las que se ha sumado también el Consejo de Informativos de RTVE.es desde donde se lamenta que se haya guardado en el cajón el proyecto de elegir al presidente de RTVE por un concurso de méritos.

