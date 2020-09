Elon Musk arremete contra Bill Gates: «No tiene ni idea»

14 de septiembre de 2020 (16:37 CET)

Las mayores fortunas del mundo también se enfadan, a veces incluso entre sí, lo que da lugar a jugosos intercambios de declaraciones, cruces de descalificaciones en los medios de comunicación o de pullas en las redes sociales. Y, en el caso del polémico CEO de Tesla, Elon Musk, nunca defrauda en sus piques con otros multimillonarios o directivos del sector tecnológico.

En este caso, Musk no se ha enzarzado con su viejo enemigo, el CEO de Amazon Jeff Bezos, que es la persona más rica del mundo, sino con el número 2 de esa lista, el fundador de Microsoft, Bill Gates. De este modo, el fundador de Tesla ha azuzado la polémica este fin de semana al responder con dureza a las críticas de Gates a la autonomía de los vehículos eléctricos, como recoge CNN.

Musk, que a la postre es la cuarta mayor fortuna mundial según la lista de multimillonarios de Bloomberg, ha criticado desde su cuenta de Twitter que Gates «no tiene ni idea», en respuesta a una pregunta de un periodista sobre el artículo que escribió el fundador de Microsoft en agosto sobre el futuro de los vehículos eléctricos, en el que se posicionaba a favor de los biocombustibles como solución para recorrer largas distancias.

He has no clue — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

En su blog, Bill Gates dudaba del potencial de las baterías eléctricas para contar con suficiente autonomía para cubrir recorridos largos, señalando que son «grandes y pesadas» y que «probablemente nunca serán una solución práctica para camiones de 18 ruedas, barcos de carga y aviones de pasajeros», restringiendo su utilidad para cubrir distancias cortas.

Por este motivo, Gates pedía buscar alternativas para el transporte pesado que debe cubrir largos recorridos, posicionándose a favor de «combustibles alternativos baratos», en referencia, entre otros, a los biocombustibles, como una solución viable para los vehículos comerciales. Además, reconocía los méritos de compañías como GM, Ford o Rivian por haber producido camionetas eléctricas, pero sin mencionar el Cybertruck de Tesla.

No obstante, este no es el primer encontronazo entre ambos en los que llevamos de año. Así, en febrero, Elon Musk afirmó que no había quedado impresionado tras reunirse con Gates, en respuesta a unas declaraciones del fundador de Microsoft en las que anunciaba que se había comprado un Porsche Taycan eléctrico en lugar de un Tesla.

Noticia original: Business Insider

Autor original: Adrián Francisco Varela