Elon Musk rectifica y devuelve el tick azul en Twitter, pero solo a estos usuarios

El pasado jueves Elon Musk, el dueño de Twitter, retiraba definitivamente el tick azul de todas las cuentas de esta red social. El magnate ya avisó que a todo aquel que no pagara los ocho euros al mes o los 84 al año, le sería arrebatado el tick azul, un distintivo para diferenciar las cuentas fake de las originales.

Sin embargo, tras la multitud de quejas, incluso de personalidades reconocidas y famosas, en el caso de España figuras como Ibai, Casillas, Sergio Ramos, Auronplay o Jordi Wild, parece que el empresario, que se hizo con la red social en octubre de 2022 por 44 mil millones, ha rectificado y ha decidido devolver las verificaciones, pero solo a algunos usuarios.

Los elegidos para recuperar el tick azul han sido aquellos usuarios que tengan más de un millón de seguidores. De esta forma, figuras como Beyoncé, Harry Kan, Victoria Beckham, Stephen King o Lebron James siguen o han recuperado la señal azul sin tener que pagar los 84 euros anuales.

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It’s only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more.

— Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023