Emilio Bouza dimite como portavoz del Grupo Covid-19 en Madrid

26 de septiembre de 2020 (18:13 CET)

Nuevo terremoto político en Madrid. El exjefe de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Emilio Bouza, ha dimitido de su cargo como portavoz del Grupo Covid-19 dos días después de su nombramiento. Este experto lideraba el grupo creado por Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para gestionar la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Bouza fue designado para atender las demandas informativas de la sociedad y dar seguimiento y respuesta a la evolución de la emergencia sanitaria. Y su dimisión llega tan solo un día después de que los Gobiernos central y autonómico mostraran sus diferencias con las medidas acordadas de ampliar las restricciones a ocho zonas básicas de la región.

«Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes (a su nombramiento), junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento», explica Bouza en una carta, a la que ha tenido acceso Efe, enviada al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz-Escudero.

«Recordarán que ustedes me afirmaron su voluntad de concordia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema. Me pidieron actuar como técnico y científico en el consejo creado por ambos gobiernos y, además, en base a mi trayectoria profesional, hacer de portavoz de los acuerdos del grupo», señala. Y añade: «Sencillamente he comprendido que este no es mi puesto en las actuales circunstancias».

La tregua entre los Gobiernos central y autonómico llega a su fin

No ha pasado ni una semana y la tregua que comenzó este lunes en la Real Casa de Correos entre los dos ejecutivos ha llegado a su fin. Y es que Illa ha vuelto a cambiar de opinión este sábado: “Existe un riesgo muy serio en Madrid (…). Hay que tomar el control de la pandemia”, ha sentenciado en una comparecencia frente a los medios de comunicación, después de que hace dos días descartara el estado de alarma en la comunidad más golpeada por la Covid-19.

Estas declaraciones no han sido bien recibidas en la Puerta del Sol. El consejero de Justicia ha acusado al ministro de deslealtad. “Prefiere atacar en los medios a dialogar en los grupos de trabajo que hemos constituido esta semana, genera confusión y desconfianza en la ciudadanía. Debería dejar de usar a Madrid para tapar los problemas que el Gobierno tiene en Cataluña”, ha sentenciado desde su cuenta de Twitter.

El consejero de Justicia, Enrique López, acusa al ministro Illa de deslealtad

En este sentido el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al titular de Sanidad de «enredar» y confundir a los ciudadanos al cambiar continuamente de criterio. «Los ciudadanos tenemos derecho a saber en función de qué criterios a Illa le parecía bien el martes y el jueves plantea un escenario completamente distinto», ha criticado.

En medio de esta batalla, el doctor Bouza, experto en enfermedades infecciosas y microbiología y fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, se ha decantado por quedarse al margen.