En directo, la gala de los Oscar

03:08El español Alberto Mielgo se lleva el Oscar al mejor corto de animación por 'El limpiaparabrisas'03:03

Turno ahora para la mejor película de animación. Competían 'Encanto', 'Flee', 'Luca', 'Los Mitchell contra las máquinas' y 'Raya y el último dragón', pero finalmente se lo lleva 'Encanto'.

03:00

Sube al escenario el colombiano Sebastian Yatra a interpretar 'Dos oruguitas', el tema de Lin-Manuel Miranda nominado a mejor canción original por 'Encanto'. Las tablas se han convertido en un vergel. Gran voz y una actuación sencilla pero efectiva.

02:52

Comienza ahora un homenaje a los sesenta años de James Bond. Un vídeo que recupera imágenes de todas las épocas de la franquicia con la canción 'Live and Let Die', escrita por Paul McCartney y Linda McCartney.

02:48

'Dune' se lleva la sexta estatuilla de la noche, a los mejores efectos especiales.

02:38

Greig Fraser consigue su primer Oscar a la mejor fotografía por 'Dune'. La cinta de Denis Villeneuve tiene ya cinco estatuillas.

02:36

Ariana DeBase. / Reuters

02:34

Amy Schumer. / Efe

02:29

Ariana DeBose, espectacular en el personaje de Anita en 'West Side Story', gana el Oscar a la mejor actriz de reparto. La actriz ha ganado el galardón por el mismo papel por el que lo consiguió Rita Moreno con la cinta original. Ariana es la primera afrolatina y abiertamente gay que recibe un Oscar. "Para cualquiera que haya puesto en entredicho lo que queráis ser, pues no. Hay un espacio para todos vosotros", afirma en un teatro que se rinde a la actriz.

02:25

Es turno del Oscar a la mejor actriz de reparto. Los nominados son Jessie Buckley, por 'La hija oscura'; Ariana DeBose, por 'West Side Story'; Judi Dench, por 'Belfast'; Kirsten Dunst, por 'El poder del perro' y Aunjanue Ellis, por 'El método Williams'.

02:23

Toca recordar las cintas nominadas al Oscar a la mejor película. Dice que 'No mires arriba' es fruto del esfuerzo de Leonardo DiCaprio en su lucha contra el cambio climático. "Quiere dejar un mundo mejor para sus jóvenes novias porque el ya está un poco mayor", dice.

02:20

Schumer reconoce el esfuerzo a quienes han podido rodar una película en medio de la pandemia. "No todas han sido buenas, pero bueno casi no he visto ninguna", dice arrancando las risas del teatro Dolby.

02:19

Amy Schumer vuelve a subir al escenario. "No solo estoy como modelo sino también como madre", dice.

02:16

Dice Wanda Sykes que ha visto tres veces 'El poder del perro' y que las tres de ellas se quedó "en la mitad".

02:16

Y en el in memoriam de este año, "los Globos de Oro", apuntan con sorna.

02:15

Ni Jared Leto, ni Lady Gaga. "No sé por qué no les han nominado", dice Sykes.

02:15

"No ha sido decisión nuestra", se defienden.

02:14

Y nombran nada más empezar el elefante en la habitación: el hecho de que parte de los premios no se hayan entregado en la gala.

02:13

Recuerdan también los dos años de pandemia, con una pullita al «mal aspecto» de algunos de los invitados. Muchas risas.

02:08

Dice Amy Schumer que este año han contratado a tres mujeres porque «les sale más barato que contratar a un hombre».

02:07

Suben al escenario las presentadoras de la gala: Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall.

02:03

Arranca la 94 edición de los Oscar y lo hace con la espectacular actuación de Beyoncé desde una cancha de tenis, para cantar 'Be Alive', la canción de 'El método Williams', candidata al Oscar. Todos los músicos de riguroso verde. Una espectacular y extraña puesta en escena.

01:56

Quedan ya muy pocos minutos para que comience la gala.

01:43

No ha podido ser. La noche había empezado muy bien para los españoles, pero el compositor Alberto Iglesias se va de vacío. Ha sido Hans Zimmer quien se ha hecho con la estatuilla a mejor banda sonora por 'Dune'. La cinta de Denis Villeneuve se lleva también los galardones a mejor sonido, mejor montaje y mejor diseño de producción. Así que la cinta de ciencia ficción arranca la gala con cuatro premios.

01:41

Penélope Cruz y Javier Bardem. / Reuters

01:40

Bardem dice que ella se lo lleva. «Yo no le hago caso. Ya haber llegado hasta aquí... No me creo que esté sucediendo otra vez», afirma antes de despedirse mandando un beso a la cámara.

01:39

Por su parte, Penélope Cruz apunta a que ha sido «muy surrealista» que los dos estén nominados. «Ha sido la nominación más especial, es mágico que nos pase a los dos a la vez». Además, la actriz ha explicado que espera ver muchos mensajes contra la guerra sobre el escenario: «Es lo que toca».

01:36

Javier Bardem asegura que le parece «fatal» que algunos premios se hayan quedado fuera. «No creo que su ausencia vaya a dar más dinamismo a la gala», afirma el actor. En otro orden de cosas, Bardem ha explicado que «es raro hacer una alfombra roja cuando en el otro lado del mundo hay una guerra, pero es lo que sabemos y el buen cine también denuncia». «Creo que Penélope -ha continuado- tiene muchas posibilidades de llevárselo».

01:33

Javier Bardem y Penélope Cruz ya han llegado a la alfombra roja.

01:32

Los españoles competían por el Oscar a mejor cortometraje animado con el chileno 'Bestia'; 'Boxballet', de Anton Dyakov; 'Affairs of the Art', de Joanna Quinn y Les Mills, y 'Robin Robin', de Dan Ojari y Mikey Please.

01:25

Y tenemos la primera alegría de la noche: Alberto Mielgo y Leo Sánchez han ganado el Oscar al mejor cortometraje de animación por 'El limpiaparabrisas'.

01:22

Desde la alfombra roja, Jamie Lee Curtis asegura que se ha acercado al evento para «apoyar a las mujeres». Con un lazo en favor de Ucrania, la actriz ha dicho que es importante que las mujeres tengan más poder de decisión dentro de la industria «para que la historia del cine sea mejor».

01:19

En el Teatro Dolby ya se está grabando la entrega de los ocho oscars que están fuera de la gala. / Efe

01:15

Nicole Kidman y Keith Urban. / Afp

01:11

Por cierto, esta ceremonia también contará con un premio popular, otorgado directamente por los fans a través de Twitter. El premio se llama #OscarsFanFavorite. Y es que parece que hay mucho interés por que la gala se reencuentre con el público. No en vano, la retransmisión de la alfombra roja está contando con algunas preguntas elaboradas por el público.

01:04

Zendaya. / Afp

01:01

Jesse Plemons y Kirsten Dunst. / Afp

00:57

Jessica Chastain, en la alfombra roja. / Afp

00:56

Andrew Garfield, en la alfombra roja. / Afp

00:50

Alberto Iglesias, junto a su esposa. / Afp

00:48

El compositor asegura estar «muy emocionado». «Creía que iba a estar frío y tranquilo, pero estar aquí impone. Sería increíble llevarme el Oscar por la música en una película de Almodóvar», ha explicado Iglesias. «Con él he aprendido cosas muy importantes para mi oficio y me ha llevado a escribir una música que nunca imaginé que pudiera escribir», ha dicho antes de asegurar que haría «un buen grupo» de música con el resto de nominados.

00:46

Uno de los que ya ha desfilado por la alfombra roja ha sido Alberto Iglesias, nominado a la mejor banda sonora original por 'Madres paralelas'.

00:44

Por la alfombra roja ya están desfilando algunos de los nominados. Lo hacen sin mascarilla, aunque tras haber dado negativo en tests, y bajo una temperatura de unos 32 grados.

00:44Al igual que ocurrió en 2019 con 'Green Book', los Oscar recompensarían el cine indie inofensivo y de buen rollo. 'CODA' ni siquiera está nominada en el apartado de mejor dirección.00:43Este remake de una comedia francesa de 2015, 'La familia Bélier', que congregó a 24.000 espectadores cuando se estrenó en las salas españolas el pasado febrero, sigue una adolescente que ayuda a sus padres con discapacidad auditiva y que, de pronto, se ve convertida una promesa de la canción. 00:43Curiosamente, en las últimas semanas, el nombre de ‘CODA. Los sonidos del silencio’ ha ido sonando cada vez más para llevarse el galardón a la mejor película.00:40Las cuatro competirán con 'CODA', 'No mires arriba', 'Drive my Car', 'El método Williams', 'Licorice Pizza' y 'El callejón de las almas perdidas' en la abultada categoría de mejor película.

00:40Le sigue ‘Dune’, de Denis Villeneuve, que ha aglutinado diez candidaturas. 'West Side Story', de Steven Spielberg, y 'Belfast', de Kenneth Branagh, optan a siete estatuillas cada una.

00:40Si se lleva al Oscar a la mejor película, algo a lo que lleva aspirando desde hace años, habrá derribado una barrera entre los académicos.00:36Parte como favorita ‘El poder del perro’, de Jane Campion. La cinta producida por Netflix, un atípico wéstern y un ensayo acerca del maltrato psicológico, es la que parte con más nominaciones, con un total de doce candidaturas. Volver al inicio