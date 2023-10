En el Barcelona hay miedo a la bancarrota si salen condenados en el ‘caso Negreira’

En el Barcelona hay miedo y angustia por el caso Negreira. En la entidad tienen pavor a que una posible condenado por los pagos al número dos del Comité Técnico de Árbitros les haga devolver de golpe todo el dinero que le han prestado para las obras del estadio. Y es que el conjunto culé tendría que devolver los alrededor de 1.500 millones que han recibido como crédito para hacer el nuevo Camp Nou. Esto sumado a la deuda de más de 1.200 millones, supondría la bancarrota definitiva del club.

«El miedo del Barça es que haya un susto muy gordo si hay condena por el caso Negreira. Preocupa en el Barça. En caso de que hubiera una condena penal en el caso Negreira, que tiene toda la pinta de que la habrá. Están imputados por cohecho tres presidentes del Barcelona. Goldman Sachs tiene una cláusula que le permitiría exigir la devolución de toda la deuda que tiene contraída el Barça con la entidad estadounidense en el acto», adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

» En Can Barça están entrando escalofríos, muy especialmente, desde que el juez Aguirre imputó a Laporta. Hay que recordar que entre JP Morgan y Goldman Sachs le dieron un préstamo al Barça de 1.500 millones, que no es una cifra menor. Ese dinero no se devuelve en 24 meses. Eso era a bastantes años. Exigiría Goldman Sachs la devolución inmediata y el interés sería del 6%. La sentencia tardará”.», aseguró el director de OKDIARIO en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.

La viabilidad económica del club depende del caso Negreira. Si el Barcelona finalmente es condenado por el mayor escándalo de la historia del fútbol español, el conjunto culé tendrá que devolver los alrededor de 1.500 que hace meses les prestó Goldman Sachs y JP Morgan para poder llevar a cabo las obras del nuevo Camp Nou cuya finalización definitiva están previstas para el próximo año 2026.

A estos alrededor de 1.500 millones que tendría que desembolsar hay que añadirle los 1.200 kilos de deuda del club, algo que haría imposible la supervivencia a corto plazo de la entidad catalana. Esto podría llevar a una bancarrota definitiva y a una próxima conversión en Sociedad Anónima, algo que lleva apareciendo años en el horizonte de la entidad catalana.

‘Caso Negreira’ y la bancarrota del Barcelona

El caso Negreira sigue adelante y el juez Aguirre sigue recabando datos mientras se estudian los pagos que realizó al Barcelona al número 2 del Comité Técnico de Árbitros durante alrededor de 20 años. La última noticia acerca del mayor escándalo del fútbol español en los últimos años está relacionada con una nueva línea de investigación que ha abierto la Guardia Civil y que tiene que ver con el lugar al que fueron los 7,6 millones que el club culé pagó a Enríquez Negreira.

Los investigadores sospechan que el ex número 2 de los árbitros pudo ocultar su fortuna a través de su actual pareja, Ana Rufas López, y por ello han ordenado analizar las 24 cuentas bancarias que están a nombre de ésta. Estos sospechan que «uno de los motivos principales por los que el FC Barcelona pudo haber decidido la contratación de José María Enríquez Negreira pudiera haber sido por su capacidad de influencia y participación en la toma de decisiones por el cargo que ostentó en el seno del Comité Técnico de Árbitros; influencia que, de las diligencias que se vienen practicando, resulta palpable en, al menos, las evaluaciones para ascensos o descensos arbitrales y/o en la designación como árbitros internacionales de los miembros del colectivo arbitral». Por ello, la Guardia Civil quiere «esclarecer el destino final de los fondos obtenidos por José María Enríquez Negreira y Javier Enríquez Romero en el marco de un supuesto delito de blanqueo de capitales».

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga el caso Negreira, atribuye a todos los investigados del caso un presunto delito de cohecho, incluyendo el Barcelona como persona jurídica. Esta causa investiga los pagos del club culé al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira a través de sus empresas, y están investigados el propio Negreira, su hijo Javier, el Barça como persona jurídica, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta y, los ex directivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

El instructor mantiene, como calificación alternativa al delito de cohecho, que los pagos que ascienden a 7,5 millones desde 2001 hasta 2018 supusieron un presunto delito de corrupción deportiva, entre otros.