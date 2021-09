En España hay segregación racial… ¡contra los propios españoles!

El 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks se negó a levantarse de su asiento en un autobús público para cedérselo a un pasajero blanco. Hoy, 23 de septiembre de 2021, Rosa Park es blanca.

Un anciano “nuevo negro” español, sin antecedentes, pudriéndose en la cárcel por presuntamente matar a un “nuevo blanco”, joven inmigrante con antecedentes, cuando este entraba en su casa armado con una motosierra. Unos jóvenes “nuevos blancos” inmigrantes ilegales, puestos en la calle por presuntamente raptar, torturar y violar a una joven “nueva negra”. ¿Qué dirían ante esto los defensores de la igualdad de derechos en EEUU? ¿Qué dicen esos mismos defensores en España? Nada. ¿Por qué? Porque aquí no se acepta que existe segregación “racial”. Y, si la hay, es justa, benéfica, necesaria, solidaria, progresista… Está es la realidad, un pais convertido en borregos al servicio de políticos traicioneros y corruptos.

Se habla mucho de que España ha sido una nación de inmigrantes, pero no de delincuentes. Los españoles nunca mataron policías en Alemania, nunca asaltaron casas o bancos o urbanizaciones. Iban a trabajar y con contrato de trabajo. No iban predicando que había que asesinar a los alemanes, como hacen otras comunidades.

Frente a este desquicie, frente a este racismo antiespañol que padecemos en España, el bastión, el valladar, la atalaya levantada es Alerta Digital. Quiero desde aquí mostrar mi admiración profesional e intelectual hacia este medio, que contra viento y marea, contra esa estúpida pero terrible tiranía de lo políticamente correcto, ha levantado la defensa de un cierto sentido de la civilización, de una lucha denodada contra la xenofobia y el racismo que padecemos los españoles en nuestra Patria y contra los españoles y con nuestros impuestos y arruinándonos.

Racismo, para los progres de izquierdas y de derechas, siendo estos los peores, siendo lo más letal para España esta hipocresía corrupta que se esconde bajo las nefasta siglas de los partidos de la casta, es que se oculte la nacionalidad o procedencia de los delincuentes; racismo es que no se faciliten datos de los presos porque más del 50% son extranjeros; racismo es que parezca que los españoles varones se han vuelto más violentos y propensos a los malos tratos, cuando la mayoría se produce entre personas que no son de nuestro país. Contra toda esta estupidez, contra toda esta infamia, contra este racismo pervertido e inverso por el que se acosa a los españoles en su misma Patria y con sus impuestos se ha levantado y se levanta Alerta Digital, a la que yo le reconozco lo que la Patria le reconocerá en el futuro.

Estamos es una situación límite, después de décadas de locura colectiva y de avaricia corrupta rampante. Estamos en una situación límite en todos los ámbitos y todos los frentes. Toda una sociedad se tambalea impotente y sin recursos morales. Las empresas cierran, los autónomos desaparecen, los trabajadores van al paro, se ponen candados a los contenedores de basura, se asaltan ya supermercados y los únicos que viven bien en esta España doliente son los políticos y los corruptos y los corruptores.

Estamos en una situación límite y ese concepto ha sido utilizado con la lucidez y el coraje habituales por Alerta Digital.

No, los españoles no fuimos a Alemania a matar policías. Y aquí tenemos mafias rusas, bandas albanokosovares y rumanas asaltando casas, bandas latinas pegando palizas a jóvenes españoles, manteros subsaharianos agrediendo a policías, salafistas, terroristas. Esto no puede seguir así. No va a seguir así, porque los españoles estamos hartos y no lo vamos a aguantar. Aquí los políticos nefandos que destruyen nuestra sociedad han hecho un efecto llamado a todos los delincuentes del mundo y han puesto las bases de muy graves conflictos sociales. Vendieron mentiras estúpidas como que nos iban a pagar las pensiones. Nos han anatemizado tanto con eso de la xenofobia, el racismo y la islamofobia que lo que ha crecido ha sido el racismo antiespañol. Los que mueren y caen abatidos y heridos son nuestros policías en honor a los complejos de nuestros nefatos y traidores políticos. Los que reciben las palizas son los jóvenes españoles, sin que haya ningún SOS racismo que lo denuncie, sin que los medios vendidos a la casta denuncien tan desquiciante estado de las cosas, tanta pérdida de sentido común, tan peligrosa inversión de los valores.

Ésta no es la única cuestión que pone a España en situación límite, porque todo es límite en esta España sin Gobierno, sin orden público, sin dirección, ni liderazgo, ni principios en sus dirigentes, hundidos en la corrupción y el nepotismo. Alerta Digital lo ha dicho: situación límite. Cada uno ha de actuar en consecuencia. Es tiempo para la responsabilidad personal y para el compromiso, para la unidad y el patriotismo. Ha llegado el tiempo de Alerta Digital, el eficaz y demoledor ariete contra la casta parasitaria. Difundir Alerta Digital es apostar por España y por su salvación.