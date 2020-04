En manos de criminales: El Gobierno de Sánchez agradeció a Turquía su apoyo dos días antes de que Erdogan nos robara los respiradores

La crisis del coronavirus está golpeando con dureza a España. Este viernes los casos de contagiados superaron a los de Italia durante unas horas. La búsqueda de aliados externos está siendo una constante y no faltan los países, como EEUU, que tras una llamada de Felipe VI a su presidente, Donald Trump, ha decidido dar un lote de respiradores a nuestro país. Turquía en cambio se ha convertido en un caso totalmente opuesto.

La noticia ha saltado este viernes y tras haber mantenido tres reuniones con el país, se ha conocido que la nación liderada por Erdogan ha decidido quedarse con una partida de respiradores que estaban destinados a llegar a España. Así lo ha anunciado una compungida ministra Laya en una rueda de prensa que ha dado mucho de qué hablar.

En rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Palacio de la Moncloa, González Laya ha reconocido que en los últimos días el Gobierno turco «ha estado poniendo restricciones a las exportaciones de productos sanitarios de amplio espectro, principalmente motivado por su preocupación de poder abastecer su propio sistema sanitario», motivo por el cual tanto ella misma como Illa han estado haciendo gestiones que les han llevado a hablar en varias ocasiones con sus homólogos turcos.

La ministra se ha referido a un lote de respiradores que habían adquirido administraciones públicas españolas y sobre los cuales el Ejecutivo ha preguntado esta semana a las autoridades turcas, si bien la respuesta ha sido que «por ahora no van a salir de Turquía». «El resultado de las discusiones que hemos tenido es que hasta aquí hemos podido llegar», ha explicado.

El mensaje de agradecimiento a Turquía hace tan solo 2 días



El caso es que desde nuestro país se ha estado hablando con Turquía hasta en tres ocasiones. El resultado de las negociaciones ha quedado de manifiesto y ahora muchos de los usuarios de las redes recuperan un mensaje lanzado por nuestro país hace tan solo dos días en agradecimiento al país de Erdogan.

Desde la cuenta oficial de España en la OTAN se aseguraba en inglés que «#SomosLaOTAN también en nuestra lucha común contra el #COVID19», un mensaje que las autoridades turcas no parecen haber atendido. No ha faltado también, quien ha recordado las palabras de una ministra Laya que nada más empezar sus labores como responsable de la cartera de Exteriores, aseguraba sin pudor que «Spain is back» (España está de vuelta). Algo que no parece haberse demostrado con el tiempo.

Vox pide retirada de embajador y Cs exige recuperar respiradores de Turquía

La retención de Turquía de respiradores adquiridos por España para «abastecer a su propio sistema sanitario» ha llevado a Vox a pedir la retirada del embajador turco y a Cs a exigir que se recupere el cargamento sanitario «a la mayor brevedad».

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, reconoció el viernes que las autoridades turcas han bloqueado en Ankara un avión proveniente de China cargado con respiradores adquiridos por España, un cargamento que «por ahora» no saldrá del país ya que la prioridad ahora son los enfermos turcos.

«El Gobierno no puede dar por perdidos estos respiradores comprados por nuestro país y debe garantizar que los impedimentos en Turquía se resuelven a la mayor brevedad. Están en juego las vidas de muchos ciudadanos», ha escrito en Twitter la secretaria general de Cs, Marina Bravo.

Por su parte, Vox ha criticado que esta situación se da por «tratar con gobiernos mafiosos»: «Si se verifica que ha sido Turquía, y no otra incompetencia del Gobierno, exigimos la retirada del embajador», ha pedido el partido en la misma red social.

El portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado que enviará un requerimiento urgente al alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, «para que comparezca y manifieste que Turquía es país hostil con Europa».