‘En Melilla no dormimos tranquilos por ese muy mal vecino que tenemos’

José Miguel Tasende, presidente de la gestora de VOX en Melilla, advierte de que, pese a que no es tan visible en los medios de comunicación, la amenaza de Marruecos también se cierne sobre Melilla al igual que sobre Ceuta, donde continuamente llegan inmigrantes ilegales procedentes del reino africano.

– En Melilla hay corrupción hasta debajo de las piedras; la mitad del Gobierno melillense está imputado y gobierna un concejal de Ciudadanos al que han expulsado del partido, ¿qué pasa en Melilla?

Aquí levantas la alfombra y en cada centímetro cuadrado encuentras suciedad. Más de la mitad del Gobierno está en los tribunales, nuestros políticos pasan más tiempo en los pasillos del juzgado que en la Asamblea. Esto es el colmo. Creo que se ha creado una red clientelar, que veinte años de impunidad, de un Gobierno que hacía lo que le daba la gana, ha fomentado un estilo de gobierno y unas maneras que se basan en el clientelismo. Unos y otros se han acostumbrado a tener una serie de grupos de personas que están al servicio de partido que está en el poder y va a ser difícil salir de esa dinámica. Para esto está VOX, para poner el freno y hacer las cosas bien.

– ¿A quién tendrían que frenar los melillenses primero? ¿A la corrupción endémica del PP o a esa coalición anómala que existe entre Ciudadanos, el Partido Musulmán y el Partido Socialista?

Nosotros somos la oposición y ahora mismo gobierna ese tripartito monstruoso que usted acaba de describir así que lo primero sería corregir esas cosas que estos señores están haciendo mal. Ellos se apoyan en unas estructuras que han heredado del PP y todo eso hay que ir corrigiéndolo. Quienes tienen la obligación de cambiar las cosas son quienes gobiernan, nosotros tenemos la obligación, como oposición, de obligarles a que lo hagan.

– ¿Se puede llegar a algún tipo de pacto con un PP que no se regenera? Me refiero exactamente a la figura de Juan José Imbroda.

Juan José Imbroda ha estado muchos años en el Gobierno de Melilla y presume de no haber perdido ninguna elección. Yo creo que la ocasión de retirarse es precisamente esa, pero parecer ser que él no lo ve así. No obstante, él ha perdido las últimas elecciones puesto que ya no está gobernando, por mucho que diga que no ha perdido. Con un PP regenerado entiendo que sí se puede gobernar, primero tendrá que cambiar sus malas costumbres y posiblemente para eso haya que cambiar personas. Necesitan rostros nuevos, personas que no estén hipotecadas en su pasado por lo que se ha venido haciendo mal hasta ahora. Yo desde luego creo que si se renovaran los equipos, sería un indicio bueno de que el PP tiene ganas de cambiar su estilo de hacer las cosas.

– ¿Cuáles son las perspectivas electorales de VOX en la ciudad autónoma?

En las últimas elecciones conseguimos dos diputados en la Asamblea local, dos de veinticinco. Ahora, todas las encuestas nos dan cuatro diputados, doblaríamos resultado. Además, nos señalan un ascenso constante así que, si proyectamos esos barómetros a dentro de un año y medio que serán las elecciones, estaríamos hablando de entre cinco y seis diputados, triplicaríamos. Entonces seremos una fuerza decisoria y tendremos peso en la política de Melilla. Ya somos la tercera fuerza en la ciudad, igual que VOX en la política nacional. Cada día vemos que tenemos más relevancia, incluso el PP se fija mucho en lo que hacemos y nos imita.

– En Melilla la población es muy heterogénea; hay cristianos, musulmanes, judíos, indios… ¿qué tal es la relación de VOX con esas comunidades, sobre todo con la musulmana?

Es excelente. VOX defiende unos principios básicos que son los mismos que defiende el buen musulmán: el respeto a la familia, a las personas mayores, a la vida. Siempre que hablemos de personas que aman a España y que tienen respeto por sus tradiciones y raíces, VOX es el partido que mejor les representa, da igual cuál sea su religión. Si lo que buscan es el bien de España, el respeto de los principios que nos han hecho grandes e importantes a lo largo de la historia, que nos han dado un sistema de vida occidental, desarrollado, próspero y libre, si defienden todo esto, VOX es su partido. De hecho tenemos muchos afiliados musulmanes, no solo votantes. Incluso en barrios muy marginales. Se trata de ser españoles de bien, ciudadanos de bien, personas que estén de acuerdo con la cultura que tenemos y que otros partidos, el PSOE, se quieren cargar. Incluso dentro de los cargos orgánicos del partido tenemos musulmanes, hindúes, cristianos –yo soy uno de ellos– personas que no profesan ninguna religión en especial… la sociedad es así.

– Sabemos que Marruecos ha dejado ahora mismo «tranquila» a Melilla y se ha centrado en ataques a España a través de Ceuta. Eso es por tierra, por mar es diferente. Seguro que usted sabe algo más que yo de este tema…

En Ceuta han tenido una invasión terrestre, pero no crea que la amenaza en Melilla es menor que en Ceuta, pero quizá no ha sido tan visible en los medios de comunicación. Marruecos ha invadido aguas que son españolas en el archipiélago de las Islas Chafarinas y ha instalado allí jaulas de piscifactorías y lo ha publicado en su Boletín Oficial. Esto no se hace en aguas de tu vecino, cuesta creerlo.

– La reacción del Gobierno de Melilla, entiendo, habrá sido fulminante…

No. Su reacción ha sido decir «esto no depende de nosotros» y, en cierto modo, es verdad. Pero también es verdad que el Estatuto de Autonomía de Melilla dice que una de las funciones del Gobierno de Melilla es instar al Gobierno de la nación a actuar. Fue VOX en el Parlamento nacional y en el Senado quienes plantearon este tema y, fue a partir de ahí, cuando tomó visos de solución. La consigna que se había dado desde el Gobierno es «aquí no pasa nada».

Además de esas piscifactorías ya instaladas, que todavía no se han levantado, Marruecos está promocionando en la pagina web del Ministerio de Agricultura unas piscifactorías en aguas de Melilla. Esto es inconcebible. De momento no han instalado físicamente nada, pero ya están ahí publicitándolas.

Ahora, con motivo de la intervención de la OTAN en Ucrania, dicen que el Gobierno español está buscando simpatías con el organismo por lo que pueda pasar en Ceuta y Melilla. A mí esto me preocupa mucho. Si la actuación de España a nivel internacional depende de que tenemos que buscar amigos y resortes en terceros países por lo que pueda pasar con Marruecos, me preocupa muchísimo. De manera que, cuando decimos que en Melilla no pasa nada, cuidadito. Sí que pasa y hay una latencia permanente promovida por Marruecos. No podemos dormir tranquilos por ese muy mal vecino que tenemos.

– Ese mal vecino que es aliado de Estados Unidos.

Ahí está. Por eso parece que nosotros tenemos que hacernos también muy amigos de Estados Unidos. No sea que pese más el otro platillo de la balanza, que es el marroquí, que el español.

– El voto por correo es un foco de preocupación constante en Melilla…

El voto por correo es uno de los escándalos que el PP explotó largamente durante sus veinte años de hegemonía y que los partidos actuales, incluido el PSOE, que tiene personas imputadas por este tema, ha explotado; también el actual tripartito, Coalición por Melilla. Todos ellos están utilizando y han utilizado de manera intensiva el fraude del voto por correo. Es decir, compran los votos y una persona del partido los entrega en la oficina de correos. Es verdad que una norma que está mal pensada permite este fraude, y los tribunales deberían vigilar el proceso electoral y alarmarse cuando las cifras del voto por correo en Melilla son superiores a las cifras de voto por correo en España. ¿Qué está pasando aquí? El día que esto cambie, VOX pegará un subidón, porque es un voto que está cautivo o robado y así volvería a su dueño, que es el ciudadano, para que, con libertad, pueda dirigir el voto a quien quiera. En ese momento, en que la libertad dirige el voto, VOX sube, y subirá.