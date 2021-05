Enrique Serrano, el diputado de la mayoría absoluta de Ayuso: «Estoy seguro de que saldré elegido»

Se llama Enrique Serrano, tiene 61 años. A los 23 años empezó a trabajar como responsable comercial en distintas compañías de transporte y compañías navieras. 5 años después, a los 28, vio que su vocación era la política, pero la política de a pie. Por eso, de manera ininterrumpida ha estado al servicio de los vecinos de Villanueva de la Cañada como concejal, 34 años dan para mucho. “Empecé en el año 87 como concejal del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y, prácticamente, he hecho de todo. He llevado el Régimen Interior, he llevado urbanismo, he llevado Medio Ambiente, Policía Local, etc. Algo de experiencia en la gestión sí que tengo”, asegura Enrique.

“YO SÍ QUE ME PONGO PRESIÓN”



Es el diputado número 69, el encargado de darle una hipotética mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso, el objetivo con el que convocó las elecciones. Y lo es de manera sobrevenida. Iba el 71 pero después de que la justicia expulsara a Toni Cantó y Agustín Conde de la lista, subió 2 puestos. Dice que no le han puesto ninguna presión, pero él sí que se lo quiere cargar sobre los hombros: “Yo si que me la pongo, porque además estoy convencido de que vamos a conseguir la mayoría absoluta y voy a salir elegido”.

Tras 34 años en política municipal él confía llegar a estar en el legislativo madrileño. Un reto que asume con ganas. “Personalmente tengo mucha ilusión. No solo es irme al legislativo, sino hacerlo en un momento como el que estamos viviendo”, concluye Serrano.