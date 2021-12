Entre «agradaores» y palmeros anda el juego

Voxes críticas.- Viendo el video de la entrada triunfal de la señora Rueda (para quien no lo haya visto lo pueden encontrar en un artículo en AD del 12 de diciembre), en una sala del Palacio de Congresos, en vez de felicitarla a ella, habría que hacerlo al señor “Jeta” Miras por ser todo un profesional. Ha hecho un video, en el que parece que hay 2000 personas, pero da la casualidad de que yo soy un poco friki de estas cosas y me he puesto a contarlos y hay exactamente 68 personas. Cuéntenlas ustedes, y eso que era gratis. Donde había que pagar, era después en la comida y allí quedaron la mitad. Sesenta y ocho, no me parece una cifra de la que enorgullecerse, teniendo en cuenta que en VOX Málaga ya hay más de 100 cargos y sé de buena fuente, que se pusieron muy serios con que fueran al acto, y por supuesto acompañados de sus parejas, que abultan mucho.

Bueno, a lo que iba. Viendo el video me surge una pregunta: ¿qué ha hecho esta señora para merecer semejante recibimiento? Y es que a alguno, si le pones paja seca debajo de las manos hacen una hoguera.

Rueda es una persona bastante mediocre, con una oratoria bastante escasa, no es capaz de hablar en público sin papeles, ni tiene capacidad memorística, todo lo hace leyendo. No se le conoce ninguna iniciativa que haya hecho que los españoles vivamos mejor, excepto para el gremio de la cirugía plástica.

Y me pregunto: ¿no hay personas en VOX Málaga que merezcan estos aplausos mucho más que ella? Por ejemplo Moltó, que lleva aquí desde el principio y también es parlamentario y alguna iniciativa interesante sí ha tenido.

Entonces, visto esto sólo puedo llegar a una conclusión: cuando en un partido político la meritocracia ha pasado a mejor vida y lo que se lleva es la dedocracia, las personas mediocres, que saben que están ahí por el dedo inmisericorde de quien los puso en el cargo, y son cortitos, pero no tontos del todo, saben quién manda, y que la única forma de permanecer en el cargo es agradar, aplaudir y genuflexionar con solvencia, terminan siendo conscientes que la importancia de su cargo es proporcional al grado de “agradaor” que seas. De ahí, este video patético, y la nominación al óscar para la Sra. Rueda, haciéndose la sorprendida. Viéndolo, sinceramente, pasé vergüenza por muchos compañeros que estaban ahí, y que no concibo que se presten a esta charlotada.

Y me viene a la cabeza el papelón de Rubén Manso, sabiéndose infinitamente más inteligente y preparado que Rueda, tragando quina. Yo le daría un consejo: si puede cambiar de provincia, hágalo, o esta acabará con usted.

Y hablando de “agradaores”, el que se lleva la palma es el coordinador zonal de Ronda, también llamado “el sobrinísimo”, que en un día se dio de baja en el PP , de alta en VOX, y accedió al cargo. Un día muy bien aprovechado para él, pero no para los rondeños, pues le quitó el puesto, a la que para mí tenía en toda Málaga más posibilidad de ser alcaldesa, la señora Coronel. Pregunten ustedes en Ronda.

Pues bien, resulta que el chaval nos ha salido poeta. Vean el tweet que les mostramos en la parte superior

No me digan que no es para comérselo.

Pues otro logro de esta gestora ha sido cambiar una futura alcaldesa por un poeta… ¡pura cultura! Puntazo para la GESTORA.

Recuerdo que VOX es un partido POLÍTICO, no una asociación cultural, ni un espacio para hacer pinitos con poemas poco profundos de preadolescentes.

Y ahora, dejándonos de fuentes donde beber para ser manantial, mejor hablar de las personas que ha perdido VOX Málaga y que cuando digo que eran los mejores, no exagero.

Resulta que es uno de los expulsados por esta Gestora; no daré nombres pues prefiere estar en el anonimato, que tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo, ha creado una asociación benéfica para ayudar a niños necesitados, la cual hace todo tipo de cosas para conseguir dinero para dárselo a estos menores; no cosas básicas, pues gracias a Dios sus necesidades esenciales están cubiertas. Quieren darles una infancia, son niños que vienen de familias desestructuradas, con padres drogadictos, que han vivido la violencia en sus hogares, etc.

Pues en cuanto consiguen algo de dinero, van al lugar donde unas monjitas los cuidan, para decirles, en qué es mejor gastarse el dinero. La propuesta era llevarlos al cine, pues la mayoría de estos niños no había estado nunca en una sala de cine, y después a cenar en McDonald’s.

Aprovechando la visita, esta persona se lleva a un matrimonio, también damnificado de esta gestora, para que conozca a los niños, para intentar involucrarlos en la asociación.

Hablando con las monjitas les explica que quieren hacer con los niños y el cine, pero una de las monjitas les dice que mejor que el dinero vaya para un frigorífico; y si queda dinero, para una televisión, que los niños no tienen.

A los tres les parece bien la petición. Se van, calculando cómo hacerlo.

Cuál es la sorpresa de las monjitas y del presidente de la asociación, cuando al día siguiente aparece este matrimonio en la puerta de la residencia donde están los niños, con una nevera y un televisor nuevos.

Así, estas Navidades van a tener nevera, TV y van a conocer el cine. Parece poca cosa, pero cuando me lo han contado, me he emocionado porque conozco a los tres implicados. Estas tres personas las ha perdido VOX Málaga, por personalismos y el ansia de poder de una persona.

“Pues esto es lo que hay”, parafraseando a un entrenador del Barça. Si lo comparamos con la gran labor que está haciendo la vicesecretaria de acción social, que en un año sólo se sabe que se han sacado sangre los tres “cuñaos”, y fotos, eso sí, ¡muchas fotos! E incluso han donado papel higiénico a una asociación del mundo calé, por si se les descompone el vientre al ver los modelitos de AfroCarmen Barrios que ni en el mercadillo de las 3.000 viviendas, o la foto de Ferrero Sevilla hciendo de James Bond.

Toda una labor social, que no llega a lo que hicieron los amigos de VOX durante la pandemia, en un día.

Punto para la GESTORA, y aplausos para la Rueda de su clá. De palmeros y malas actrices va la cosa.

Lo dicho “ESTO ES LO QUE HAY”.

