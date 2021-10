Entrevista a Juan José Liarte, portavoz de Vox en la Asamblea de la Región de Murcia: «Los políticos son necesarios, pero confiarles las cosas serias a ellos no es buena idea»

AD.- “Un proyecto serio de recuperación ha de basarse en primer lugar en la calidad de las personas, antes que en el número, que ya llegará después”. Son palabras del portavoz de Vox en la Asamblea de la Región de Murcia, Juan José Liarte, cuya charla en Málaga el 5 de noviembre, a instancias de la Plataformas Antigestora que lidera Antonio Pulido, ha despertado elevadas expectativas en la militancia del partido verde en la provincia malagueña, huérfana de referencias ideológicas y morales dentro de la Gestora.

“Para mí es la esperanza la palabra que mejor resume esta visita a Málaga”, señala el diputado murciano en la entrevista concedida a AD, en la que aboga por priorizar la calidad de las personas en cualquier proyecto político. “El número llegará después”, apostilla.

Por si los alicientes de la visita de Liartre a Málaga eran pocos, acudirá acompañado por el juez Francisco Serrano, sin duda uno de las personas más queridas y admiradas de entre todas las que han formado y forman parte de la dirigencia de Vox.

La charla de Juan José Liarte tendrá lugar el viernes 5 de noviembre, a partir de las 19,30 horas, en “La Grand Café Centro” ((Pasillo Guimbarda, a escasos metros de la Iglesia de Santo Domingo y la Cofradía de Mena)

– Del cielo plomizo de Vox Málaga a los primeros claros que han aparecido coincidiendo con tu visita el día 5 de noviembre. Expectación máxima entre la militancia crítica, incluso ilusión y esperanza. ¿Lo esperabas?

Procuro no prejuzgar las cosas ni formular expectativas, pero sería hipócrita si dijera que no me sorprende un poco. Vivimos tiempos de excepcional oscuridad y por eso aquí y allá comienzan a brotar luces nuevas de esperanza; también para mí es la esperanza la palabra que mejor resume esta visita a Málaga.

– ¿Y qué reflexión debería imponerse la Gestora si acuden más personas a tu charla que las que acudieron a los mítines de Ortega Smith (150 personas) e Iván Espinosa de los Monteros (menos de 200)?

No nos engañemos, Vox es un partido que va a tener previsiblemente un fuerte apoyo en los próximos procesos electorales. Haber perdido el apoyo de los mejores sólo significa que tendrán que apoyarse en los no tan buenos, pero no olvidemos que es lo que el partido desea y que, además, de éstos últimos hay más que de los primeros. La reflexión que a mí se me ocurre no tiene en este momento que ver tanto con el número como con la calidad.

– Tu compromiso ético con España y con los valores que sustentan lo mejor de nuestra tradición humanista y cristiana te ha acompañado siempre en el ejercicio de tu actividad política. ¿Sobre qué bases debería sustentarse un proyecto ideológico que haga frente a la izquierda y logre la hegemonía política y cultural que actualmente, mal que nos pese, no tiene la derecha?

Un proyecto serio de recuperación ha de basarse en primer lugar en la calidad de las personas, antes que en el número, que ya llegará después. En la calidad de las personas y en un liderazgo que considere que las personas son lo importante, antes que las ideas o los proyectos político-empresariales. Si las personas, amarlas, respetarlas, contar con ellas, no va lo primero…… ya vemos en que se convierten los proyectos.

Lo importante en los años venideros será la lucha cultural; es ingenuo pensar que puedes transformar una sociedad desde las instituciones. Las sociedades se corrompen o se regeneran en la vida civil y cultural. El político siempre llega tarde, aunque entonces se pone el primero en la manifestación. Los políticos son necesarios, pero confiarles las cosas serias a ellos no es buena idea.

– Muchos malagueños, no solo militantes o simpatizantes de Vox, están deseando conocerte. ¿Qué mensaje les trasladarías de cara al acto del día 5?

Que me siento muy honrado por su invitación y que comparto con ellos el deseo de encontrar un camino para España; que no soy el mesías que muchos desean, pero que los mesías ya hemos visto en qué degeneran en cuanto das media vuelta.

– Mantienes una excelente relación personal con el juez Serrano, quien por cierto te acompañará el día 5. ¿Cuál ha sido a tu juicio su mejor aportación a Vox y a la guerra cultural contra la izquierda en materia de ideología de género?

Su mejor aportación, la más noble sin duda alguna, fue poner su vida, fama y hacienda al servicio de un proyecto en que creía. Las palabras huecas sin compromiso ya no valen para nada, al menos eso vamos aprendiendo a reconocer; Paco Serrano asumió el compromiso y vaya si se lo están haciendo pagar. El apoyo técnico que viene prestando a mi grupo parlamentario es responsable discreto de algunos de nuestros principales éxitos en Murcia.

El diario El País trataba de descalificar a Serrano en 2018 llamándole “negacionista”. Aún no había empezado el Covid. Hasta en eso, en recibir el insulto típico número dos del perezoso intelectual, fue precursor; y no por gusto o deseo propio, a veces las circunstancias nos ponen en una situación en que preferiríamos no estar pero cuando -ocurre es cuando se ve si un hombre lo es de verdad.

