Entrevista al historiador Pío Moa: «Es humillante que estemos mandados por bandas de mangantes y perturbados sexuales»

– ¿Qué opina de la campaña de algunos líderes iberoamericanos relacionando las miserias de sus países a la herencia española?

Tiene gracia que se atribuyan las miserias latinoamericanas a la herencia española, cuando la independencia y la historia posterior se hizo con el deliberado propósito de destruir aquella herencia e imitar las políticas y culturas useña y francesa, a cargo generalmente de la masonería, sociedad secreta que ha servido los intereses anglosajones. Que hayan renunciado al nombre Hispanoamérica por el de Latinoamérica ya revela todo.

Para reducir a casi nada el mérito de España en el descubrimiento de América (y del mundo en conjunto) insisten muchos en afirmar que tal descubrimiento era obligado después de los avances técnicos (atribuidos a genoveses y otros) de la época en materia de navegación y construcción naval, y como alternativa al comercio de las especias. De ser así, el descubrimiento y posterior conquista y colonización, o la vuelta al mundo habrían podido corresponder a Francia, Inglaterra, Génova o cualquier otro país europeo, y solo una casualidad sin mayor interés hizo que fuera España. Pero durante casi un siglo ninguno de esos países pasó de algunas exploraciones y asentamientos rudimentarios y pasajeros por el norte de América, del tráfico de esclavos e intentos de parasitar el comercio hispano. Y también los chinos estaban en condiciones técnicas de descubrir América, pero no lo hicieron. Los descubrimientos se debieron a barcos españoles con tripulación y pilotos españoles, bajo el mando de españoles (a veces no de nacimiento pero sí de elección). Y aunque la búsqueda de las especias fue uno de sus objetivos iniciales, la empresa se amplió y transformó enseguida, lo que marca una diferencia con las exploraciones portuguesas y otras, que no pasaron del interés comercial.

– ¿Lejos de remitir con el tiempo, el odio a Franco de la izquierda no hace sino agigantarse con el tiempo? ¿A qué lo atribuye?

Un amigo se preguntaba bromeando: “¿Por qué les caeré tan mal a todos los gilipollas?”. En la pregunta ya iba la respuesta. Algo así podríamos decir de Franco: ¿por qué le odian tanto los déspotas separatistas, los corruptos socialistas, los genocidas comunistas, los etarras del tiro en la nuca o los señoritos cutres del PP? Basta enumerarlos para entender el fondo de la cuestión.

Sin duda uno de los fenómenos más extraños desde hace bastante años en nuestro país es el odio a Franco. Fueron bastantes los izquierdistas que, pocos o muchos años después de la guerra, llegaron a la conclusión de que aquel régimen no estaba tan mal, en todo caso mucho mejor que el Frente Popular. Pero estos neoantifranquistas que tanto tienen que agradecer al franquismo, han seguido la orientación contraria, y se identifican con el Frente Popular, y precisamente con lo peor de él: las chekas. Porque su ley de memoria histórica no es otra cosa que una ley de exaltación de los chekistas, como he explicado a menudo.

Da pasmo verlos componer una expresión de virtud ofendida: “¿Justificar a aquella dictadura? ¡Por Dios! ¡Hasta ahí podríamos llegar!” Y se trata de gente que colabora con el terrorismo, que premia a los asesinos etarras, que ha desatado verdaderas oleadas de corrupción… Gentes que tendrían que estar en el banquillo de los acusados y que andan tan campantes erigiéndose en fiscales…

Hay algo enfermizo en toda esta farsa siniestramente ridícula o ridículamente siniestra.

– Parece que el odio a Franco se ha trasladado también al emérito…

Al emérito no le odian por corrupto, pues quienes le atacan lo son como él. Le odian por representar una monarquía instaurada por Franco. Esa monarquía quiere olvidar y que la gente olvide o ignore su origen: es el camino al suicidio.

Lo más humillante e insoportable de la situación actual es saber que estamos mandados por bandas de mangantes y perturbados sexuales. Qué diría Azaña, que tanto y con tanta razón despreciaba a sus compañeros republicanos

– Usted se ha mostrado siempre muy beligerante con el proyecto de la UE. ¿Cuál cree que es su ideología dominante?

La ideología dominante en la UE es la LGTBI. Grupos que hacen de sus problemas sexuales particulares una ideología grotesca y tratan de imponerla a la sociedad. Me decía uno en tuíter: “¿A usted qué le importa con quién nos acostemos?” Efectivamente, no me importa, pero a ustedes les obsesiona tanto que pretenden no solo exhibirlo, sino hacer de ello una política general. Pretenden, además, penalizar los sentimientos de la gente con leyes selectivas de “odio”. Esto tiene que acabar.

– ¿Qué opina de la guerra Casado-Ayuso?

Ayuso ganó las elecciones con una línea mucho más próxima a VOX que al PP. Es lógico que dentro de ese partido se entable ahora una lucha por ver quién manda, empezando por Madrid. Esto es políticamente muy positivo, pues Casado y su gente querían instrumentalizar un éxito que lo les corresponde, y lo están teniendo difícil. Cuanto más insistan, más se desacreditarán, y eso es bueno para España y la democracia.

– ¿Corre peligro la Cruz del Valle de los Caídos?

Para entender el odio de la izquierda y los separatistas al Valle de los Caídos es preciso recordar la destrucción y el saqueo del patrimonio histórico-artístico de España (bibliotecas, iglesias, obras de arte y centros de enseñanza) ya desde apenas inaugurada la república y con verdadero delirio durante la guerra. Por desgracia, siguen fieles a sus tradiciones. Y todos tenemos el deber de impedírselo.

– ¿A qué atribuye el páramo cultural que vive España?

Parece inevitable que cualquier ideología importada se empobrezca y vuelva simplona en España. Así con el ateísmo francés, el liberalismo, el marxismo, el anarquismo, el fascismo, la ideología anglosajona o lo que caiga. Lo atribuyo a la flojera de la universidad, que desde la Escuela de Salamanca casi no ha producido nada que valga la pena.

