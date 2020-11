Entrevista en exclusiva de Alerta Digital a Antonio Videra, portavoz de Enrique de Vivero, ex presidente del CEP de VOX Málaga

AR.- Asombra con la contundencia que imprime a cada una de sus respuestas. Subraya una y otra vez que su principal deseo es que la mayoría de miembros de VOX Málaga se sientan armonizados en un irrevocable objetivo común. Se sorprende que el debate entre los distintos bandos del partido en Málaga se centre en las diferencias internas y no, por ejemplo, en asuntos tan decisivos para el futuro de España como la inmigración ilegal, el proyecto totalitario de la izquierda, la devastadora situación económica o a la creciente influencia de los separatistas en la toma de decisiones que afectan al conjunto de los españoles. Sus palabras adquieren más valor informativo al proceder de Antonio Videra, portavoz que fue durante las elecciones internas del ganador de las mismas, Enrique de Vivero, y por tener como destinatario un medio que, para muchos, tuvo una influencia decisiva en el ascenso y caída del ex coronel legionario. Nuestro entrevistado, de entrada, muestra su extrañeza ante el hecho de que los cuatro miembros del CEP de Enrique de Vivero se arroguen «una representatividad que perdieron al dimitir». «No tienen legitimidad para ofrecerse como miembros del CEP, sino como afiliados de base», remata.

Especialista en psicología forense y profesor universitario, Antonio Videra es de los que creen que, frente a las posiciones que destruyen y dividen, solo cabe apostar por las que construyen y prometen. Por eso agradece nuestra tarea informativa y cree que Alerta Digital puede ayudar al partido a salir de la atmósfera turbia, cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. Que sigan algunos en sus festines, dando cuenta de los restos desabridos de un banquete sucio, parece decirnos, que Antonio Videra se sitúa fuera, junto a muchos militantes, esperando con esperanza la nueva amanecida del partido verde en Málaga.

– ¿Cómo le explicaría usted a uno de sus alumnos, desde el punto de vista de la psicología, todo el disparatado entramado que vive VOX en Málaga desde la convocatoria de elecciones internas, y aún mucho antes?

Para entender el momento presente tenemos que estudiar el pasado. VOX es un partido joven de apenas unos pocos años desde su Constitución, con personas que provenían de distintos partidos y asociaciones, como la Fundación de Defensa de la Nación española (DENAES). Se cuenta de que Santiago Abascal daba sus mítines subido a un banco con un megáfono contando con una audiencia de apenas diez personas. El arranque fulgurante de este partido se produjo en el mítin de Vistalegre en el año 2018. Ahí comenzó “la España Viva”.

En Málaga, un grupo de valientes trabajaron con los mismos medios precarios para hacer visible al partido: José Enrique Lara Peláez, Eugenio Moltó, Pablo Sáenz de Tejada y muchos otros por nombrar. Desde al año 2018, un partido que, en Málaga apenas había contado con afiliados, recibió una avalancha que quería trabajar para defender nobles ideales dentro de la marca VOX. Este cambio produjo una dificultad a la hora de gestionar llegando a una situación, tras las elecciones generales y municipales de 2019, que hacía imprescindible la renovación, no de las personas, pero sí de la gestión estratégica. De todas formas, hay que dejar constancia que el partido tiene una deuda de gratitud con los históricos del partido y deberá seguir contando con ellos ya que sus experiencias a nivel político deben ser aprovechadas.

– ¿Ve posible la integración y un Comité Provincial de unidad tras los acontecimientos vividos?

Por supuesto, el partido cuenta con personas muy capacitadas para ello. Hay que elegir a las personas buscando perfiles de eficiencia. Esa es la clave. Otras características serían personas equilibradas, trabajadoras, integradoras y con respeto hacia los demás. Cuando se forman equipos eficientes, cualquier acontecimiento negativo como la actual situación dónde partimos de un periodo convulso de división interna puede ser fácilmente superada.

– Usted presentó al candidato Enrique de Vivero en todos sus actos electorales con los afiliados, ¿volvería a colaborar con él?

Sin duda. Enrique de Vivero me honró invitándome a presentar sus actos. En cada uno de ellos realicé un pequeño análisis político tanto de su trayectoria personal como de la situación nacional. Presenté, observé, analicé y aprendí mucho.

– ¿Qué papel espera que juegue Alerta Digital en el proceso de recomposición del partido?

Los medios de comunicación forman parte de la esencia de la democracia. Para mí su medio, al igual que todos los demás, juega un papel trascendental para nuestro sistema constitucional. El objetivo de cualquier político es relacionarse adecuadamente con los medios, pues éstos constituyen vías de contacto directo con los ciudadanos. En España, los medios potentes de comunicación están en mano de la izquierda por la inacción durante años del Partido Popular que lo permitió. La mayoría de estos medios están en contra de VOX al que tildan de extrema derecha. Contar con medios afines es una bendición para transmitir el mensaje que no podemos desaprovechar.

– ¿Le sorprendió que los miembros de la candidatura de Enrique de Vivero se ofrecieran a colaborar con la nueva gestora? ¿Puede ser miembro de la gestora de Vox quien está vinculado a campañas denigratorias contra compañeros y contra este mismo medio?

Me sorprendió por varios motivos y además se ocultó esa información a la militancia con el silencio de los miembros dimitidos del anterior CEP que, por lo visto, se ofrecieron desde el minuto cero a participar en una gestora con miembros de Lara Peláez, a pesar de ser personas anti-laristas, no viveristas, lo cual es realmente sorprendente. ¿Cómo es posible que cambiaran tan pronto en lugar de seguir defendiendo su opción anti-Lara?

La ocultación terminó cuando Alerta Digital publicó el domingo pasado el artículo “reflexiones sobre la dimisión de los cuatro miembros del CEP”. Ese mismo día salió un escrito firmado por los cuatro compañeros que causó, si cabe, aún más perplejidad a los afiliados pues las versiones de la dimisión del presidente Enrique de Vivero y las de ellos no coinciden. Además, lo que es un hecho es que esos compañeros se arrogaron representatividad que perdieron al dimitir. No tienen legitimidad para ofrecerse como miembros del CEP, sino como afiliados de base.

Por otra parte, ofrece pocas garantías de eficiencia para una futura comisión gestora de integración que quienes ganaron las elecciones y no fueron capaces de gestionar la victoria y llegar a acuerdos, puedan pilotar un partido tan complejo y con tanta proyección como VOX Málaga.

Las campañas denigratorias hacia compañeros son impresentables e intolerables y define a quién las realiza. Así, durante la primera campaña, la candidatura autorizó la emisión de unos videos denigratorios contra Inmaculada Lara y contra Patricia García Rueda por el simple hecho de que sus familiares eran dirigentes del partido. Ayer, comenzó a circular por las redes sociales una inmundicia de panfleto donde se difama claramente a dirigentes anteriores del partido, a este medio de comunicación y a un empresario. Hay que indicar que precisamente este empresario, según informaciones periodísticas, asesoró exitosamente la campaña electoral del candidato que resultó finalmente vencedor.

– ¿Ve factible la propuesta de Martín Ortega para que la nueva gestora incluya a un representante de cada una de las facciones del partido?

La veo totalmente contraproducente. Lo que se necesita es, precisamente, todo lo contrario, conformar una comisión gestora al margen de los bloques. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque los trabajos de los psicólogos sociales, como el de Kurt Lewin, hablan de que un grupo debe poseer tres propiedades que son: identidad social, estructura e interdependencia. Estas tres propiedades no se cumplen claramente si partimos de una filosofía de bloques. En segundo lugar, porque ya desde Aristóteles se sabe que el interés general es más que la suma de los intereses particulares. Mi propuesta que ya avancé con anterioridad es elegir a las personas más eficientes, trabajadoras, integradoras y con conexión plena con los ideales de VOX para que trabajen como un único equipo al margen absolutamente de cualquier bloque.

– ¿A qué atribuye el fracaso de la moción de censura de Martín Ortega contra José Enrique Lara?

Yo estuve desde el principio participando en dicha moción porque creía que era lo mejor para el partido, no porque pensara que los compañeros que entonces gobernaran no lo hicieran bien, sino porque se podían hacer mejor las cosas. Al principio fuimos un grupo activo que se fue apagando. Se decidió recoger los avales en un modelo y en un tiempo que no era el permitido por el partido. Me negué y me tuve que ir. Luego otros me siguieron. Es cierto también que el partido tampoco estaba por la labor.

– ¿Cree que Patricia Rueda sabrá estar a la altura de la responsabilidad al frente de la gestora provisional?

No me cabe la menor duda. Patricia es uno de los valores más importante en VOX España. Y tenemos el orgullo de haber sido propuesta por Málaga. Con una corta experiencia, se está codeando con los primeros espadas a nivel nacional: Macarena Olona, Ignacio Garriga, Ortega Smith, Rocío de Meer, el propio Abascal y muchos más. El pasado sábado concedió una entrevista en Diario Sur dónde diagnosticaba a la perfección la situación del partido e indicaba una serie de propuestas sumamente positivas para su quehacer en Málaga.

Precisamente un grupo de afiliados de las distintas localidades hemos presentado y dirigido a Patricia Rueda un documento donde realizamos un análisis de la situación del partido y donde le solicitamos una reunión para que escuche la voz de los afiliados de base ofreciéndole nuestras ideas para el futuro.

– Por cierto, cómo contempla la «opción Rojas» que defendía ayer un editorial de AD?

Me consta que José Manuel Rojas es uno de los históricos del partido muy querido por los afiliados. Tuvimos la oportunidad de contar con él en un reciente almuerzo que celebramos en el centro de Málaga y dónde pudimos recordar cómo fue su trabajo entonces. Creo que actualmente no está en el partido, pero seguro que el partido estaría encantado de volver a contar con él.

– Si se entra en los grupos de Vox Málaga, el eje argumental son las discusiones entre bandos, y ninguna referencia a la inmigración ilegal, al proyecto totalitario de la izquierda, a la devastadora situación económica, a la creciente influencia de los separatistas en la toma de decisiones que nos afectan al conjunto de los españoles… ¿Es esto una anomalía o una actitud mental que debería preocuparnos?

Es una anomalía total. Cuando se produjo las dimisiones del CEP y, ante la ineficacia del grupo de Whatsapp que teníamos en la campaña, decidí crear un nuevo grupo con el objetivo de que fuera un foro de análisis, debate y propuestas sobre todas las acciones de VOX nacional y provincial dentro del máximo respeto al resto de compañeros. Somos casi 100 miembros y lo que suelo ver son las típicas batallitas personales que intentamos cortar de raíz, pero los verdaderos problemas de los españoles es lo que importa y es sobre lo que deberíamos de estar trabajando, comentando, analizando y realizando propuestas.

– ¿Aceptaría usted formar parte de la nueva gestora?

Aceptaría encantado. Y me explico. Soy especialista en psicología forense y desde al año 2006, mucho antes de que existiera VOX, junto a valientes jueces como Francisco Serrano Castro y María Sanahuja lucho contra las injusticias de la ideología de género o feminismo radical y en concreto contra la discriminatoria ley de violencia de género que ha mandado a tantos hombres inocentes a la cárcel. Además, mis ideales coinciden con los de VOX: la inmigración ilegal, descontrolada y el efecto llamada que tantos problemas está originando en Europa, la cohesión territorial y la fragmentación del Estado, el totalitarismo de la ultraizquierda, el separatismo, el adoctrinamiento de género, la nefasta gestión de la crisis sanitaria y económica, etc.

Quiero estar en un partido político y poder participar activamente para ayudar a mi país, a mi provincia y a mi gente. Pero que no le quede ninguna duda a nadie, seguiremos estando y trabajando independientemente de si es en el nivel directivo, ejecutivo, operativo o de afiliado base.

– ¿Cómo percibe el futuro de Vox en la provincia?

Con muchísima potencialidad. VOX es un partido de extrema necesidad y de extremo sentido común y con gran futuro. Ahora mismo gobierna la Izquierda junto a la Extrema Izquierda. Las consecuencias van a ser gravísimas en todos los niveles: social, moral, político y económico. Frente a VOX está el Partido Popular salpicado de gravísimos casos de corrupción: Gürtel, Púnica, papeles de Bárcenas, Lezo… Además, cuando ha gobernado no ha cambiado absolutamente nada de los graves problemas que tiene nuestra democracia. En cuanto a Ciudadanos, es un partido que tiende a la desaparición, pues los continuos bandazos ideológicos serán difícil de asimilar por parte de sus miembros. Además, últimamente está más preocupado por pactar con la extrema izquierda que con partidos como VOX, a los que pretende bloquear en un cordón sanitario como lo fue en su día el pacto del Tinell.

– ¿Qué propuestas haría usted para incrementar el espacio electoral de VOX?

Una excelente pregunta. He dicho en líneas anteriores que VOX tiene una gran potencialidad en la provincia de Málaga. Yo plantearía una planificación estratégica en tres fases. En la primera compondría unos equipos eficientes tanto a nivel provincial como en cada municipio que empiece desde ya a trabajar para las próximas elecciones. En una segunda fase conseguiríamos entrar en los distintos Ayuntamientos con un incremento sustancial en el número de concejales que haga doblegar al PP y a Ciudadanos consiguiendo las llaves de la gobernabilidad en muchas instituciones. Y en la tercera fase, continuando el trabajo eficiente, deberemos superar a esos dos partidos y que sean ellos los que tengan que pactar con nosotros. Todo esto se haría extensivo a conseguir más diputados, senador y poder entrar en las distintas instituciones.

– Por último, ¿qué mensaje trasladaría a Patricia Rueda?

Le diría que es absolutamente necesario que acierte en su decisión, pues el futuro de VOX en la provincia depende de ello. Es imprescindible implementar una apertura democrática y una verdadera integración. Debe propiciar que esta situación de zozobra y de división interna se supere y al mismo tiempo debe procurar conformar un equipo eficiente para competir con garantías de éxito con las demás fuerzas políticas en la provincia. Y tenemos una gran responsabilidad con los ciudadanos en general y con los trabajadores y autónomos que están pasando auténticas calamidades por la desastrosa gestión de la pandemia y con los que me solidarizo totalmente.