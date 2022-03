¿Enviará Putin armas atómicas a Venezuela?

Este martes, el Kremlin emitió un comunicado para informar sobre la conversación telefónica que sostuvieron Nicolás Maduro y Vladimir Putin: «Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones clave de Rusia, condenando la actividad desestabilizadora de los Estados Unidos y la OTAN, y enfatizando la importancia de combatir la campaña de mentiras y desinformación lanzada por los países occidentales», expresó el comunicado.

El Kremlin insiste en la mentiras de Putin, respecto a que “el objetivo ruso es proteger a la población civil del Donbás y conseguir un reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por parte de Kiev, así como de la península de Crimea”, omitiendo -por supuesto- que las Fuerzas Armadas rusas bombardean blancos civiles en prácticamente todas las ciudades de Ucrania.

El miércoles, en acto público, Maduro fue aún más lejos, al afirmar que contra Rusia se está cometiendo un crimen. «Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso, una guerra económica, los sacaron del sistema SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, le cerraron los vínculos comerciales, les cerraron y prohibieron el uso del dólar, es una locura lo que están haciendo con Rusia”, apuntó.

Evidentemente, Maduro perdió toda sindéresis, seguramente porque un posible cambio político en Rusia podría significar la caída de su propio régimen, lo cual lleva a preguntarnos: ¿creará Maduro una nueva crisis de los misiles, para garantizar su permanencia en el poder, pidiéndole a Putin que envíe armas nucleares a Venezuela? En mi modesta opinión, la respuesta es SÍ, con mayúscula.

Urge que las naciones democráticas de América, y muy particularmente de Colombia, tomen medidas colectivas para protegerse de un perturbado, como lo es Maduro

El razonamiento es sencillo: si Maduro ha destruido a Venezuela con tal de mantenerse en el poder desplazando a más de 6 millones de ciudadanos fuera del país y ocasionando la mayor tragedia humanitaria del continente; si no le ha afectado ceder nuestra soberanía a Cuba –entre otras cosas porque no es venezolano–, y no le altera ser reconocido en el mundo como la cabeza del Cartel de los Soles, ¿por qué habría de importarle facilitar a Rusia la instalación de armas nucleares en Venezuela? ¿Acaso no lo hizo ya Fidel Castro?

Ante esta terrible posibilidad, en vista de la crisis geopolítica desatada en torno a la invasión de Rusia a Ucrania, es de vital importancia tomar medidas preventivas. Urge que las naciones democráticas de América, y muy particularmente de Colombia, tomen medidas colectivas para protegerse de un perturbado, como lo es Maduro.

Quizás ahora, luego de la invasión rusa a Ucrania, las naciones democráticas entiendan el peligro que significa tener a un aliado de Putin en las costas del mar Caribe

Incluso me atrevería sugerirle al presidente Iván Duque -quien sostendrá una reunión el próximo 10 de marzo con su homólogo Joe Biden- que, entre ambos, activen los mecanismos regionales para lograr un pronto cambio de Gobierno en Venezuela, basados en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Convención de Palermo y la Responsabilidad de Proteger a los Pueblos (R2P); y no solo me refiero a proteger al pueblo de Venezuela, sino también al de Colombia, actualmente amenazado por Maduro.

Desde hace años, los venezolanos de bien hemos advertido al mundo de que Maduro constituye una amenaza para la seguridad hemisférica, pero no nos han hecho caso. Quizás ahora, luego de la invasión rusa a Ucrania, las naciones democráticas entiendan el peligro que significa tener a un aliado de Putin en las costas del mar Caribe.