ERC decide sus votos en el Congreso en conexión por videoconferencia con la prófuga Rovira y el inhabilitado Junqueras

ERC decide sus votos en el Congreso de los Diputados en conexión en directo por videoconferencia con prófugos de la Justicia e inhabilitados. La diputada de la formación separatista Norma Pujol i Farré es la encargada de mantener abierto un ordenador en su propio escaño. Y en esa videoconferencia, mantenida en directo mientras se vota en el Pleno del Hemiciclo de la Cámara Baja, intervienen el inhabilitado para la política Oriol Junqueras y la prófuga de la Justicia Marta Rovira.

La diputada Pujol i Farré, encargada de contactar por videoconferencia con la prófuga y el condenado por la Justicia, lo hace con unos auriculares inalámbricos puestos en sus orejas durante la sesión plenaria. El resto de sus compañeros de bancada, como la también diputada de ERC Inés Granollers i Cunillera, permanecen atentos para adoptar las decisiones de voto tras consultarlas con sus líderes reales. Pujol i Farré, de hecho, introduce ese ordenador en el Hemiciclo y lo mantiene abierto en el escritorio de su escaño para garantizar la comunicación por videoconferencia durante toda la sesión y poder asumir las órdenes pertinentes remitidas por la cúpula real de ERC: la que sigue integrando a condenados por golpismo que han conseguido el indulto, supuestamente, por acatar la misma Justicia que los inhabilita para hacer justo lo que siguen haciendo; y la cúpula que engloba a prófugas de la Justicia huidas a Suiza para escapar a la acción de esa misma Justicia.

La guinda la pone Carolina Telechea i Lozano, también diputada de ERC, que vuelve la cabeza desde su escaño para que la teleoperadora de Marta Rovira y Oriol Junqueras pueda comunicarle las decisiones. Carolina Telechea para colmo, es vocal de la Diputación Permanente, portavoz adjunta de la Junta de Portavoces y, no podía faltar, adscrita de la Comisión Constitucional, secretaria primera de la Comisión de Justicia y portavoz de la Comisión de Justicia.

El condenado e indultado Junqueras

Y todo ello ocurre en las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados mientras se debaten asuntos como el respaldo a los Presupuestos necesitados por Pedro Sánchez, la adopción de inversiones en Cataluña en competencia con otras regiones, la limitación de la capacidad de actuación de la Guardia Civil en Cataluña, el régimen retributivo de todos los agentes desplazados el 1-O por el que se condenó a Junqueras o, por ejemplo, donde deberá llevar el Gobierno su plan de reforma del Código Penal para rebajar la pena por sedición. Y hay que recordar que Oriol Junqueras fue condenado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por delito, precisamente, de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado por su elevada cuantía.

El indulto posterior concedido a los golpistas por el Gobierno de Pedro Sánchez, socio de ERC, perdonó, en contra el informe de la Justicia, a Junqueras pero sólo por la parte de la condena a prisión. No por la parte de imposibilidad de mantener cargos políticos. La inhabilitación para la actividad política, por lo tanto, sigue vigente, pero Junqueras y su grupo —suyo más que nunca, a la vista de su participación en directo en los plenos del Congreso— han decidido saltarse la decisión judicial.

La prófuga Marta Rovira

El caso de Marta Rovira es igualmente sangrante. Ella es la secretaria general de ERC, está prófuga de la justicia tras su huida a Suiza. Pero desde su escondite no ha dejado de dejar clara su presencia permanente. El pasado verano, de hecho, advirtió a Sánchez que no permitiría un periodo de «deshielo» en las relaciones entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno hasta que no viese «resultados» en la bautizada por socialistas y separatistas como «mesa de diálogo» entre el Ejecutivo nacional y regional.

Rovira se conecta a esa videoconferencia para permanecer fuera del alcance de la Justicia pero entrando en el Hemiciclo, como si hubiese sido elegida en la Cámara Baja española. Y para entrar, evidentemente, debe dejar algún rastro tecnológico perfectamente identificable e investigable por la policía. ERC, por supuesto, debe disponer de esos datos para mantener la conexión por videoconferencia.

Una de las últimas advertencias de Marta Rovira incluyó la siguiente amenaza: «Viene un otoño complicado y estamos dispuestos a negociar, pero queremos resultados visibles en la mesa de negociación. Porque ese es el motivo por el que apoyamos la investidura de Pedro Sánchez».

Y, por lo visto, la vigilancia de la actividad del PSOE por parte de Marta Rovira es tan concienzuda que participa del pleno en cada sesión pese a permanecer prófuga de la Justicia española.