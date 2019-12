ERC espera «inquieta» el informe de la Abogacía del Estado

Aunque la Abogacía del Estado tiene hasta el próximo 2 de enero para presentar su postura al Tribunal Supremo (TS) en relación a la sentencia de la Justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, todo apuntaba a que iba a ser el pasado lunes cuando se pronunciara. Sin embargo, y pese a estar dentro de los plazos marcados por el TS, el nerviosismo comienza a asentarse en el seno de ERC, que empieza a considerar que el «gesto» que le pidió al Gobierno para apoyar la investidura de Pedro Sánchez podría quedar en nada. Y es que, aunque en junio la abogada del Estado, Rosa María Seoane, se mostró a favor de que el líder de Esquerra saliera de prisión para poder recoger así su acta de eurodiputado, el hecho de que ahora ya haya una sentencia firme podría provocar un cambio en su posicionamiento apenas seis meses después. Eso, sumado al discurso de Navidad del Rey, muy atacado por los independentistas y en el que Felipe VI hablaba de que el entendimiento debería darse siempre dentro de la Constitución. Al mismo tiempo, aseguró que Cataluña era para él una «seria preocupación».

Ese nerviosismo lo manifestó ayer en cierto modo el presidente del grupo parlamentario de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, quien no dudó en afirmar que le «inquieta» que todavía nadie haya pedido que Junqueras salga de prisión después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, algo que, en su opinión, es «clamoroso y evidente».

Según dijo, Esquerra continúa trabajando «con la debida seriedad y discreción» con el PSOE de cara a la investidura de Sánchez con el objetivo de alcanzar un acuerdo que, por ahora, no está «ni mucho menos cerrado», informa Ep. Porque los independentistas confiaban en que fuese este lunes cuando se conociese la postura de la Abogacía para desencallar de una vez las negociaciones, algo que, a día de hoy, no dan por seguro.

Tal y como afirmó Maragall tras participar en la ofrenda floral ante la tumba del ex president Francesc Macià, en el 86 aniversario de su muerte, por el momento no tiene «ningún elemento para avanzar nada» con relación a la fecha de la investidura, una cuestión que para ERC es irrelevante: «Lo importante no es si es el 30, el 2 o el 4, sino el contenido del acuerdo posible, que todavía no está ni mucho menos cerrado», apuntó.

El ex consejero dejó claro que Esquerra aún está esperando a ver «dónde llega la voluntad de diálogo» de los socialistas, algo que, en su opinión, hasta ahora no se ha concretado «en ningún elemento tangible». Y tanto Maragall como la formación republicana tienen claro cuál es ese gesto que esperan: «Como gesto y como señal, la libertad de Junqueras no es nada más que el reconocimiento de lo que debería ser normal y natural. Y debería haberse producido hace ya meses», sentenció.