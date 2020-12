Escudo del tirano – La Gaceta de la Iberosfera

No parece leyenda urbana. Muchos amigos y conocidos de César González Ruano, cada uno con sus matices, me lo contaron. El gran César siempre andaba a la última pregunta. Por eso escribía tanto, y tan singularmente. Horas y horas en su mesa del Teide, con un café y pidiendo al camarero “recado de escribir”. A don César, un amigo poco informado, le había dado un consejo. –Escribe de Paraguay. Hay dinero-. Y César, que probablemente no había puesto el pie en Paraguay, escribía un artículo cada quince días elogiando la vida, la naturaleza y el sentido del respeto y la convivencia en Paraguay. El Director de ABC, el genial Luis Calvo, cada vez que recibía un texto de Ruano dedicado a Paraguay, montaba en cólera.- Ruano, un artículo más de Paraguay y le cierro las páginas de ABC-. Ruano le respondía con argumentos históricos y navegantes.

—Director, hoy son las palabras y no las goletas las que tienen que llevar consuelo y optimismo a los países hermanos de nuestra América-. Y a los quince días, otro artículo de Paraguay.

Al fin, fue invitado a almorzar por el embajador de Paraguay en España. Lo recibió con extremada cortesía. En el segundo plato, el Embajador consideró oportuno adelantarle a Ruano una buena noticia.

—Don César, me honra informarle que el Presidente de la República, como muestra de gratitud por su constante y demostrado amor a nuestra Patria, le ha concedido la Gran Cruz del Quetzal. Nos hubiera encantado recompensarle, además, con una generosa donación de utilidades, pero ya sabe que Paraguay pasa por una situación económica angustiosa, y esa donación, hoy por hoy, es inviable-. Ruano dejó caer el tenedor sobre la guarnición del solomillo. —¿Me quiere decir, Embajador, que no hay dinero? —No hay dinero don César, pero sí esa valiosa Gran Cruz-. La voz campanuda de Ruano endureció el tono. —Pues renuncio a ella. Métanse usted y el Presidente de la República al quetzal por el culo-. Se levantó y fuése.

González Ruano era un pícaro, y la picaresca no le fue propicia. Otra cosa es la infección de la farsa. Ruano buscaba un lomo de billetitos, y le salió el tiro por la culata. Pero nada más. Hoy, muchos columnistas y periodistas viven muy bien y ganan mucho dinero gracias a la mentira. No relaciono sus identidades porque se bloquearía mi ordenador. Y salto a Zapatero.

Zapatero se ha convertido en el escudo europeo de la tiranía asesina de Maduro en Venezuela. El número de ciudadanos – niños incluídos-, asesinados por el régimen comunista de Maduro es escalofriante. Ejecutados, torturados, encarcelados, desaparecidos… Venezuela, una de las naciones más ricas del mundo, se muere de hambre. Para comer, hay que pertenecer al sistema criminal. Venezuela, una de las tres naciones con más reservas de petróleo, no tiene gasolina en sus estaciones de servicio. Venezuela es una tierra bendecida con todas las riquezas posibles y probables, y hoy representa la ruina. Ruina y sangre inocente derramada por un tirano multimillonario que guarda, como las hijas de Chávez, o sus incondicionales allegados – voz muy de moda-, decenas de miles de millones de dólares robados a los venezolanos en los bancos de Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Suiza o los cercanos paraísos fiscales isleños del Caribe. Y Zapatero es su embajador, su escudo, su coartada constante.

Venezuela financió a Iglesias, a Monedero, a Echenique y a toda la gran mentira comunista de Podemos. Y Podemos no tuvo más remedio que reconocer que así había sido. Te doy y tú me das. Pero nadie sabe cuáles son los beneficios de un expresidente del Gobierno de España a cambio de representar y defender a un régimen criminal. La constancia ideológica descansa. La obligación no. Y Zapatero se muestra obligado a cumplir un contrato. Nada hay de picaresca en la actitud de Zapatero. Hay claros indicios de corrupción, ética y moral. Viaja a Venezuela porque allí tiene, además de algunas propiedades, su trabajo. Defender a un tirano a cambio de…

Los escudos no actúan de forma gratuita. Y los escudos socialcomunistas, menos aún.

Europa es idiota y mansa. Concede a los asesinos de la Izquierda comunista laxitud y afecto. Al final, casi siempre tarde, reacciona. Su Justicia no está bien definida. Pero me pregunto, cada vez que Zapatero va a Caracas o vuelve de ella, cuándo Europa va a sentar en el banquillo de la Justicia Internacional al escudo del criminal. Todos los muertos sacrificados y torturados por Maduro, todos los desaparecidos, todos los encarcelados y todos los venezolanos que no pueden afrontar el gasto de una barra de pan, aguardan ese momento. La caída del régimen asesino, y la presencia de sus cómplices ante el Tribunal de La Haya. Porque esa contumacia, esa permanente disposición de Zapatero a favor del inmenso genocida, no corresponde a la idea. Corresponde a otro tipo de compensaciones. Los escudos no actúan de forma gratuita. Y los escudos socialcomunistas, menos aún.