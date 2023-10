España se corona por todo lo alto mientras se hunde por lo más bajo

Esta semana, asistiremos a lo que podríamos llamar coronación de la Corona, con la Princesa de Asturias jurando la Constitución de nuestra vieja nación como garantía de futuro de la continuidad de la monarquía constitucional, que es la forma de Estado que los españoles votamos casi por unanimidad en 1978. Y nunca ha habido mayor consenso que el de entonces para ese pacto de continuidad nacional, que pone la unión de todos los españoles y su igualdad ante la Ley, por encima o al margen de los cambios de gobierno.

Nunca más hermosa la cumbre, nunca más frágil la montaña

Pero es muy posible que también esta semana se nos anuncie la demolición de la nación española como sujeto político y base del Estado, y que lo haga el gobierno con menos apoyo popular de la historia. Sánchez sólo cuenta con los enemigos de España: terroristas, separatistas, golpistas, comunistas y el PSOE. Pero el precio de su continuidad es la destrucción del régimen constitucional, con una amnistía que condena al Estado de Derecho y un referéndum de autodeterminación en Cataluña, quizás a la vez que el País Vasco y Navarra, para deshacer el Estado nacional más antiguo de Europa. Así que, por un lado, la forma de Estado se asegura de forma deslumbrante; por otra, su base, que es la nación, se deshace ante nuestros ojos. Siempre ha sido España paradójica, pero pocas veces como ahora: nunca tan hermosa la cima, nunca tan frágil la montaña que corona.

La razón de esta demolición que se sabe cómo va a empezar, pero no cómo terminará, si es que acaba, está en la ambición personal de Sánchez, que ayer confesó a los suyos que la verdadera razón de la amnistía ilegal a los golpistas catalanes de 2017 es evitar la repetición electoral. Es decir, que el pueblo español pueda decidir si apoya su fin como sujeto soberano, en favor de un número indeterminado de soberanías paralelas, o lo rechaza. La liquidación de España y del régimen de monarquía parlamentaria es el precio que acepta Sánchez para evitar que los españoles lo echen del Poder. No es seguro que se produciría en nuevas elecciones, pero es un riesgo que el dictador Sánchez, que necesariamente debe serlo, no quiere correr. Tan sencillo como esto, tan poquita cosa, pero más que suficiente.

El legado discreto de un Rey extraordinario

La mayoría de edad de Leonor ha llegado por sorpresa, como las estaciones que sabemos llegarán, pero cuyo primer día siempre sorprende, y ha sido de golpe, en tres meses, como si fuera algo improvisado y sobre la marcha, cuando hay detrás una minuciosa preparación desde que nació la princesa, pero especialmente, desde que Felipe VI asumió la Corona por la forzosa, que no forzada, abdicación de su padre. Detrás de la entrada fulgurante, casi por sorpresa de Leonor en el ámbito institucional, y también, y esto es clave, en los hogares españoles, vía televisión, hay un largo trabajo callado, pensado, minucioso, del Rey, cuyo legado en vida ya le precede, de la Reina, que ha construido una familia de verdad dentro de la Familia Real, y de la Casa del Rey, con Jaime Alfonsín, la discreción hecha persona, al frente pero siempre detrás, en segundo plano, como debe ser y no siempre ha sido. Luego, todo ha acompañado la aparición de Leonor: la belleza, el encanto, el tiempo, el cielo de Madrid, el protocolo de la monarquía constitucional, que engrandece sin apabullar a la sociedad civil, y, sobre todo, la impresión de total normalidad en lo que no deja de ser un milagro.

Porque el Rey cogió la Corona en su punto más bajo de popularidad desde la Transición y, sobre todo, del golpe del 23F, que supo capitalizar, no impedir. Fue un golpe contra Suárez, abandonado por el Rey, y en el que de forma inconsciente participaron muchos, conscientemente, pocos, que se pensó para cambiar la política del Gobierno Suárez, nunca para cambiar de régimen, y que pudo acabar mal, como suele pasar en los golpes de Estado.

También pudo aprovecharse bien y, con el prestigio sobrevenido del Rey, votar la LOAPA y encauzar definitivamente el proceso autonómico. Pero Pujol y González, por razones distintas, la sabotearon, Calvo Sotelo la ha olvidado hasta en sus memorias y Juan Carlos I se acomodó al Poder con pujos de eternidad del PSOE, como en última instancia, pensando en sí mismo más que en la Corona, había buscado. A la Corona le convenía lo mismo que a la nación: clausurar el desmantelamiento del Estado por los Gobiernos de izquierda y derecha, al dictado de Pujol, el gran cosechero, todavía más que el PNV, de las nueces ensangrentadas de la ETA.

Pero en 1981-1982 la clase política se dejó llevar, sin ver que nacía un proceso disgregador que, unos pocos, tan pocos para contarlos sobraban los dedos de una mano, denunciamos entonces, y cuya herramienta letal es la dictadura lingüística. El proceso golpista catalán empezó al llegar Pujol al poder y puede concluir, por desgracia con éxito, en pago a la continuidad en el poder de Sánchez. Así son las cosas desde hace un siglo, como cuenta Roberto Villa en sus dos magníficas obras 1917 y 1923: los golpes de Estado se gestan en Barcelona, pero oficialmente, deben nacer en la Corte. Hace falta una dictadura en Madrid para satisfacer por un rato a Barcelona.

El régimen de Sánchez y Pumpido contra el nacional y constitucional

La corrupción de la Justicia a manos de Pumpido y sus secuaces del ‘Prostitucional’ es tan notoria que nadie duda de que legalizará lo que le mande Sánchez, y para asegurarse del aseo textual, él mismo, con la probable ayuda de Margarita Robles, alhajará el argumentario golpista. La secta sociata, la horda comunista, la ETA, el PNV y los golpistas catalanes están de acuerdo desde el día de las elecciones, negra noche para la nación española. Y es natural, porque si, al cabo, se trata de privar de la capacidad de decidir sobre nuestro futuro al pueblo español, cuanto antes, mejor.

No yerra Feijóo al pedir que todos los españoles puedan votar sobre la amnistía a los socios de Sánchez, que destruye el sistema legal vigente. Y tampoco yerra Sánchez, cuando, pensando en su interés personal, explica a su partido que o se amnistía a los que legalmente no se puede amnistiar, o vamos de nuevo a elecciones, con la evidente posibilidad de perderlas. En la tradición del PSOE, por encima de todo, siempre está el «patriotismo de partido», ni tienen otra patria ni, con raras excepciones, son capaces de renunciar al poder si pueden conservarlo, aunque sea a base de trampas, de las que acusarán a sus víctimas. Esperar algo del PSOE es perder el tiempo. Que es lo que suele hacer el PP, tantas veces que ya no recordamos cuántas.

Sánchez alinea a España con las dictaduras del mundo

Lo que no acaba de asumir Feijóo, pese a su discurso de investidura, es su condición de líder de la resistencia, que no de la oposición, a Sánchez. El dictador en ciernes ya ha alineado a España con los estados totalitarios del mundo y frente a Israel, escoltando a Guterres, el antisemita de la ONU. Ya no hay duda, si alguien albergaba alguna, sobre la política exterior de su gobierno: la de Zapatero y el Cártel de Puebla. Y ese será, lo es ya, un claro punto de fricción con el Jefe del Estado, cuyos últimos discursos, sólidos y muy bien argumentados, aunque hayan pasado inadvertidos en los medios, dejan clara la posición moral de España, con la UE, Occidente e Israel. La jauría de chihuahuas de Barbie Astronauta tardará poco en criticarlo. En cuanto aprenda a leer, porque el ladridito cursi, idioma en que se expresa, no alcanza el nivel de traducción que exige un lenguaje humano inteligible.

En fin, que el precio de que Sánchez pueda heredarse a sí mismo es que Leonor tenga muy difícil heredar un día la España de sus antepasados. Que son los nuestros. Que es la España en la que nacimos. La que, a este paso, no heredarán nuestros hijos y difícilmente conocerán nuestros nietos. El legado de Sánchez es y sólo puede ser ya el de nuestra ruina.