España se despide del MidCat: Francia lo rechaza y la Comisión Europea se desentiende

El Ejecutivo comunitario cree que tiene que haber un acuerdo bilateral.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha respondido este martes al portazo del presidente francés, Emmanuel Macron, al gasoducto MidCat con una llamada a Francia para que atienda al interés europeo. «No es un debate que pueda ser restringido a la relación bilateral entre dos países», ha afirmado Ribera en una entrevista en Onda Cero, en la que ha explicado que la construcción de esta infraestructura, que permitirá abrir una vía más de entrada de gas desde la Península Ibérica hacia Europa, formará parte de las conversaciones del consejo extraordinario de Energía de los miembros de la UE este viernes.

En otro escenario se mueve la Comisión Europea, que se desentiende del proyecto. Así lo ha hecho saber este martes Tim McPhie, portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, que circunscribe la marcha de la infraestructura a que España y Francia se pongan de acuerdo, lo que aleja la posibilidad de que el plan tuviera financiación europea: «Lo único que puedo decir sobre esta cuestión es que cualquier proyecto transfronterizo de infraestructura adicional que conecte la Península Ibérica con el resto de Europa debe ser evaluado más en detalle por los Estados miembros afectados y por los promotores del proyecto. En esta fase, la Comisión no puede adoptar ninguna posición sobre ningún proyecto concreto«.

Ribera se abre al debate en la UE: «Será bueno ver cuáles son las alternativas y dónde pueden estar las dificultades de Francia»

España, ha explicado, por su parte, Ribera, mantiene su posición sobre el MidCat pese a la oposición de Francia. «El debate está abierto», insiste la vicepresidenta, que llama a Francia a atender el «interés europeo» y no el bilateral. «Para Francia es un esfuerzo adicional su construcción en un momento muy concreto, por lo que se entiende que para ellos no sea una prioridad», afirma la ministra de Transición Ecológica, que pide poner el foco en la «cuestión en paralelo» que no es otra que saber qué piensan sus socios europeos y atender a sus necesidades: «No se puede cerrar por el pronunciamiento de Macron».

En opinión de la vicepresidenta, de la intervención de este lunes de Macron, tras mantener una conversación sobre la crisis energética con el canciller alemán, Olaf Scholz, hay que atender a la voluntad que expresó el presidente francés para «aportar soluciones», por lo que ahora toca saber qué significa eso. Y, en ese sentido, el Gobierno pide a Francia que valore la posibilidad de construir el MidCat ahora de cara al transporte de hidrógeno a futuro.