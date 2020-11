Estados Unidos-España, una relación con tres puntos en rojo: Rota, Venezuela, China

En el momento más crítico de la epidemia, entre marzo y abril de este año, el Gobierno de Italia pidió ayuda a China, Rusia y Cuba. Pekín envió a Roma un equipo de médicos entrenados en la ciudad de Wuhan, zona cero del Covid-19. Nube de flashes en el aeropuerto de Fiumicino. Moscú envió una brigada militar especializada en desintoxicación biológica, en la que, además de personal médico, figuraban oficiales del servicio de inteligencia militar (GRU). Una columna motorizada con la bandera de Rusia al viento cruzaba Italia para acudir en ayuda de la ciudad de Bérgamo. Tropas rusas en territorio NATO: ese era el mensaje. En el cuartel general de la OTAN en Bruselas aún no se han repuesto del susto. La Habana envió 52 médicos y enfermeros de la brigada internacionalista Henry Reeve [brigadier estadounidense que participó en la insurrección contra el poder colonial español].

El Gobierno “social-comunista” español no pidió ayuda extra ni a China, ni a Rusia, ni a Cuba, pese a que dos de esos tres países la ofrecieron. El 25 de marzo, mientras el convoy ruso recorría la autopista Roma-Milán, el Gobierno español pedía ayuda a la OTAN. China ofreció médicos entrenados en Wuhan, pero el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez prefirió solicitar a las autoridades de Pekín una mayor celeridad en las operaciones de venta y donación de material médico, cuya escasez era dramática a finales de marzo. Cuba ardía en deseos de enviar una brigada médica a España, pero Sánchez no quiso mover esa ficha, pese a la insistencia de Unidas Podemos. Los únicos médicos cubanos que desembarcaron en Barajas tenían como destino el principado de Andorra. Pedir auxilio a Rusia ni siquiera se planteó. La ayuda de la OTAN fue “modesta”, reconocen ahora fuentes gubernamentales. España está siendo rigurosamente atlantista durante la crisis del coronavirus.

No se ha querido molestar al Deparamento de Estado y estos últimos meses no ha habido reproches desde Washington. Una de las principales preocupaciones europeas del secretario de Estado Mike Pompeo ha sido Italia: la adhesión oficial de Italia a la Nueva Ruta de la Seda, el gran proyecto estratégico chino para el siglo XXI, las cuantiosas inversiones chinas en el puerto de Taranto (el principal puerto del sur de Italia) y en la futura red 5G, los flirteos de la Liga de Matteo Salvini con Moscú, el dramático rompecabezas de Libia, el sostenido interés del Vaticano por abrir relaciones diplomáticas con Pekín, en definitiva, la eterna mirada oriental del país de Marco Polo y Matteo Ricci , el jesuita que quiso evangelizar China; la histórica tendencia italiana a jugar varias cartas a la vez.

El Reino Unido y la UE

¿La derrota de Trump moderará el Brexit salvaje? Primera pregunta en Bruselas

España está más lejos de Bizancio y de las viejas rutas comerciales venecianas. Después de la pérdida de las islas Filipinas, España es esencialmente atlántica, con el contrapunto de Barcelona y València. Hace ahora dos años, en noviembre del 2018, con Sánchez ya en la cabecera del Consejo de Ministros, España rehusó adherirse de manera oficial a la Nueva Ruta de la Seda, cosa que sí hizo Portugal. No es un dato menor. Las relaciones españolas con China, sin embargo, son formalmente buenas. Sánchez recibió este pasado mes de septiembre en Moncloa al responsable de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, Yang Jiechi, y no hay noticia de que el Partido Popular haya anulado el memorándum de entendimiento con el PC chino, firmado por María Dolores de Cospedal en el 2013, con rúbrica de Wang Jarui, alto funcionario del departamento de exteriores del partido único que gobierna China. Las relaciones con Pekín son buenas, pero Pedro Sánchez no ha querido importunar demasiado a Donald Trump .

Ha habido problemas,claro está. Las reiteradas exigencias de Trump para una mayor aportación europea a los gastos de la OTAN, por ejemplo. Exigencias que ya fueron formuladas, con un lenguaje más cordial, durante el último mandato de Barack Omana: si quieren estar seguros, paguen más al condominio militar. No gustó la retirada simbólica de la fragata española Méndez Núñez de un grupo de combate de Estados Unidos en aguas del Golfo Pérsico en mayo del 2019. Ha habido problemas, pero un único punto de roce permanente: Venezuela.

Este es el expediente que se encontrará el presidente Joe Biden encima de la mesa cuando empiece a ocuparse de los asuntos europeos, a partir del próximo mes de enero. Visto desde el departamento español de Asuntos Exteriores, el expediente tiene el siguiente encabezado: “Destrozo del multilateralismo, que deberá ser reparado a través de una nueva sintonía de la Unión Europea con Washington; problemas comerciales, aranceles y bajón de las inversiones norteamericanas en España, relaciones políticas mejorables y buen entendimiento en el ámbito militar”.

No puede hablarse de las relaciones de España con Estados Unidos prescindiendo de la Unión Europea. El marco principal es Europa y la primera pregunta es qué influencia tendrá la elección de Biden en el Brexit. El premier británico, Boris Jonhson, rezaba por la victoria de Donald Trump para proceder a una ruptura drástica con Bruselas y acometer el proyecto Gran Singapur en el Atlántico: una Gran Bretaña sólidamente apoyada por Estados Unidos, que entraría en colisión en todos los flancos posibles con la Unión Europea. Un mal asunto para España.

¿Corregirá la presidencia Biden esa orientación británica, la moderará? Aún es pronto para saberlo, pero el Brexit sigue siendo una cuestión crucial para una Europa que ahora se enfrenta a la agresividad neoimperial de Turquía y a una cierta reagrupación del integrismo islámico alrededor de la nostalgia del califato otomano. Muy atenta a los turcos y al Asia Central, Rusia culmina una potente renovación de su equipamientos militar. Francia, necesitada de épica para asegurar su consenso interior, está chocando frontalmente con Turquía. Alemania, con cuatro millones de ciudadanos de origen turco, se muestra más prudente. España secunda la prudencia alemana. Un cuadro complejo: la tensión en el Mediterráneo oriental y la guerra entre armenios y azeríes en Nagorno-Karabaj, con Rusia y Turquía detrás del campo de batalla. El reparto de Libia. En definitiva, el papel de Estados Unidos en el Mediterráneo. Llegados a este punto ya estamos en Rota.

El conflicto del siglo

Estados Unidos no bajará la guardia ante China y Biden será exigente con Europa

El próximo año, antes de mayo, debería renovarse el convenio militar entre España y Estados Unidos, cuyas dos piezas principales son las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). En Rota fondean los cuatro destructores del escudo antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo, los barcos que bombardearon Siria en abril del 2018. La Administración Trump manifestó hace unos meses el deseo de destinar un destructor más a Rota y ampliar en 600 marines la dotación de la base. También trascendió que Washington estudiaba la posibilidad de trasladar a Rota el Mando África, responsable de las operaciones de Estados Unidos en el continente africano. El Gobierno español no sería hostil a esos requerimientos y califica de “intoxicación” las informaciones que hace unos meses apuntaban a la posibilidad de que Marruecos ofreciese a Estados Unidos la base naval de Alcazarseguir, en el estrecho de Gibraltar, como posible alternativa a Rota.

Latinoamérica será otra de las grandes incógnitas del mandato Biden. No todo es Venezuela, aunque Venezuela seguirá siendo candente. Superada en estos momentos por Francia, España necesita recuperar peso económico en Latinoamérica, una de las zonas del mundo que más va a sufrir los estragos materiales de la epidemia.

Y al final, el principio: China. Durante la pasada primavera, la simpatía por China arrolló a Estados Unidos en las encuestas realizadas en Italia. En España aún no ha sucedido. China es muy apreciada por la opinión pública alemana. La ruta de colisión Estados Unidos-China no se verá modificada por el ascenso de Biden. Puede cambiar el lenguaje, pero no el objetivo. Estados Unidos luchará con todas sus fuerzas para impedir que la República Popular China lidere el desarrollo de la inteligencia artificial en las economías del siglo XXI. Será el combate del siglo y ese combate va a pillar a Europa entre dos fuegos. Biden-Harris serán exigentes con Europa y pueden ser más persuasivos que Trump.

Efecto Trump: bajón de las exportaciones españolas

Estados Unidos es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea. El mercado norteamericano representó en el 2019 el sexto destino de las exportaciones españolas de bienes y fue el primer proveedor de España. El año pasado, las exportaciones españolas a Estados Unidos alcanzaron un valor de 13.740 millones de euros, con un descenso del 7,5% como consecuencia de la política proteccionista de la Administración Trump. Las importaciones españolas se situaron en 15.534 millones de euros, con un incremento del 17,8%. Estados Unidos fue el primer inversor extranjero en España en el 2018, con el 16,3% del total y asimismo fue el primer destino de las inversiones españolas en el extranjero, fuera de la UE, con el 18,5% del total.

La posición inversora de España en Estados Unidos se situa en un valor cercano a los 85.000 millones de euros. En el sector de las infraestructuras, el sector privado español está participando en la ejecución de proyectos de gran envergadura. En los últimos cinco años, las empresas españolas han conseguido contratos de obras y servicios en Estados Unidos por un valor superior a los 34.000 millones de euros.