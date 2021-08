Estados Unidosa dice ‘basta’ a Pedro Sánchez y decide llevarse a Marruecos las bases militares que tiene en España

Por Juan Pardo.- Al final terminaremos la mitad de los españoles en Afganistán y la otra en Marruecos. Si ya estábamos arruinados económica y moralmente, ahora con este acuerdo que no es un “anuncio de buenas intenciones”. España tiene menos recorrido de superación que la propia Cuba.

Mohamed VI, Rey de Marruecos, es tanto o más inepto que Pedro Sánchez, pero él lo sabe y para cubrir su deficiencia tiene el mejor equipo de estrategas del mundo y a la CIA de control y apoyo logístico.

A principios de los 50 del siglo pasado, España estaba empobrecida y sin esperanzas de salida. Toda Europa se había aprovechado del Plan Marshall y España quedó excluida al no participar en la II Guerra Mundial.

Harry Truman, trigésimo tercer presidente de los EEUU, antes del final de su mandato y, después, Eisenhower ordenaron ayudar a España y así se plasmó en los acuerdos de Madrid. A partir de esa fecha se inició el proceso de reindustrialización en España y el plan Badajoz con 27 pantanos y millones de hectáreas de regadío.

¿A cambio de qué?

Todos conocemos las grandes bases militares estadounidenses y luego de la OTAN en España, como Torrejón de Ardoz, que ahora se usa para servicios civiles como la NASA, la base aérea española de Zaragoza que apoya las necesidades logísticas estadounidenses y Rota y Morón como bases militares permanentes de la OTAN y Estados Unidos.

¿Por qué EEUU decide trasladar todo este tinglado a Marruecos?

En EEUU no está bien visto ni a miles de kilómetros de distancia. Ya se le advirtió por activa y por pasiva a Zapatero que ese especial interés por las dictaduras prosoviéticas o maoístas y el jefe de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, les contestó haciendo una sentada a la bandera de EEUU, sin venir a cuento y a sabiendas de que nos costaría muy caro.

El Gobierno de Frente Popular, que preside Pedro Sánchez, decidió acoger en España al líder de la banda terrorista Polisario, Brahim Gali. Por razones agriamente ideológicas, Madrid perjudicaba de fondo los intereses del pueblo español enfrentándole con Marruecos. La reacción de Rabat fue inaceptable permitiendo la invasión de Ceuta por jóvenes, adolescentes y niños. Pero la verdad es que la agresión a los intereses de Marruecos revistió características de especial agresividad y engaño. ¿Cómo habría reaccionado el Gobierno español si en los años 90 el Gobierno portugués hubiera acogido y amparado al líder de la banda terrorista Eta?

Desde hace muchísimos años, Marruecos que es el principal aliado de EEUU y estos prefieren un socio cooperante y problemático que un socio agresivo que da cobijo al mundo comunista.

Las pérdidas para España serían irreparables, solo la ayuda que presta en Servicios la base de Torrejón al aeropuerto Adolfo Suárez podrían superar el presupuesto de sanidad de Castilla La Mancha. A final, algunos aeropuertos van a tener que recibir aviones con antorchas.

No se puede ideologizar hasta la náusea la política internacional. Marruecos ha conseguido que Estados Unidos respalde su posición frente al Polisario. Y su vecino y aliado, España, aunque no comparta la decisión, está en la obligación que exige la diplomacia y la inteligencia de no herir agresiva y cínicamente a Rabat.

