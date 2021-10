¡Están acabados y no quieren enterarse! La Gestora de Vox Málaga congrega a 80 personas en una concentración a favor de la caza y el mundo rural

¡Están acabados y no quieren enterarse! La Gestora de Vox Málaga congrega...

Vox había convocado este sábado una concentración a favor de la caza y el mundo rural en las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y Almería.

La Gestora del partido verde en Málaga eligió la Plaza del Coso Viejo, en el municipio de Antequera, una de las zonas rurales más importantes de Andalucía, como el escenario de la concentración, bajo el lema “Defendamos el mundo rural”.

Una vez más, un acto promovido por la Gestora de Vox Málaga se ha saldado con un estrepitoso fracaso.

En un municipio con más de mil cazadores registrados, tan solo 80 personas, la mayoría cargos orgánicos y hasta miembros de la Plataforma Antigestora encabezados por el rondeño Manuel Jiménez, se dieron cita en la emblemática plaza antequerana. Ni un solo cazador de la provincia ajeno a la Gestora se sumó al acto. Ni uno solo.

La prueba definitiva de que Vox Málaga no da para más y que los militantes, de una forma abrumadoramente mayoritaria, le han dado la espalda al equipo capitaneado en la sombra por Patricia Rueda y Jacobo Vázquez. No es hora de camuflar los hechos. La Gestora de Vox Málaga no ha sido capaz de congregar a un número decoroso de militantes en ninguno de sus actos. Las mesas informativas ofrecen la imagen desoladora de una dirección nombrada a dedo que ha perdido el respeto de los afiliados. La caravana automovilística del 1 de mayo solo fue capaz de reunir a medio centenar de personas frente a las 7.000 que se dieron cita el año anterior. Los mítines de Ortega Smith y Espinosa de los Monteros constituyeron dos colosales fiascos. Cesen ya de justificar lo injustificable, dejen de vivir en una realidad virtual y amoldense al designio de su incompetencia: Vox Málaga está roto. Las bases han perdido a borbotones la ilusión que hasta hace solo un año mantenían intacta. Solo la Plataforma Antigestora es capaz ya de vertebrar a los militantes de a pie. Su líder, Antonio Pulido, ha puesto el grito en el cielo tras el esperpento de hoy en Antequera: “Por favor, tengan dignidad y dejen de hacer el ridículo. ¿Qué más pruebas diarias necesitáis para comprender que estáis llevando al partido a la autodestrucción? ¿Qué mal habrá hecho VOX para merecer vuestro castigo?”

Pulido ha recordado también cómo la querencia a la ridiculez de esta gestora alcanzó su momento cumbre esta misma semana, cuando anunció a bombo y platillo en redes sociales que no daban abasto atendiendo las llamadas de todas las personas que estaban confirmando su participación en la concentración de hoy. ¿Se puede ser más patético?

Un partido necesita, como presupuesto de existencia, unas buenas dosis de dignidad y de decoro. Su actividad al final queda limitada por el alcance de sus propias fuerzas. Cuando más, si acaso, por el sentido moral del que dispongan sus líderes. A esa merma debe Vox Málaga su aparente vidriosidad.

La Gestora es un estorbo en el camino de Vox en Málaga. ¿Cómo revivificar el patriotismo frente a la izquierda con personas sin más ideales trascendentes que sus propios fines? Hace solo unos meses, la valía de los militantes de Vox Málaga no se medía en torno a determinadas características inconfesables, sino que venía prefigurada por su mayor o menor competencia. Para que triunfe cualquier proyecto es imperativo que estén al frente los mejores, y no los que entraron en Vox al acecho de un carguito. Y así es lógico que la gente esté tan desmotivada como para que la concentración de hoy en Antequera en favor del mundo rural se haya convertido en otra broma de pésimo gusto. Ni Vox podía llegar tan bajo ni sus penosos dirigentes provinciales tan alto. Es imperio acabar políticamente con ellos en los próximos comicios municipales. Hoy por hoy, que Vox logre retener uno solo de los ocho concejales que tiene en la provincia se antoja empresa más difícil que escuchar a Patricia Rueda hablando en público sin trastabillarse.