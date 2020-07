Estanislao de Kostka, abogado de AD, sobre el vídeo retuiteado por María Teresa Verdugo Moreno, fiscal de Odio en Málaga: «Llama la atención determinadas ‘gamberras’ que alientan el delito»

LR.- Ya avisó Estanislao de Kostka que «lo vamos a pasar muy bien» con el procedimiento abierto por la Fiscalía de Odio de Málaga contra el director de AD, Armando Robles, y dos de sus colaboradores, ambos sacerdotes. La base indiciaria de sus acusaciones son mayormente los comentarios de los lectores y algunos artículos críticos con el islam radical. Estanislao de Kostka observa los hechos desde su Coruña natal mientras prepara una batería de iniciativas legales y sociales dentro y fuera de España. La fiscal de Odio en Málaga, María Teresa Verdugo Moreno, ha pedido el cierre de ALERTA DIGITAL y para su director más tiempo en la cárcel del que han permanecido los líderes golpistas catalanes, ya todos ellos en la calle. Constituye este caso el paradigma de la degradada vida española, a lomos de un Estado fuerte con los débiles y débil con los fuertes.

Hay sin embargo algunas pinceladas cómicas que suavizan la lugubrez del cuadro. Ayer informamos que la fiscal de Odio en Málaga había retuiteado el vídeo en el que un individuo afirmaba que el uso de la mascarilla es tan imprescindible para la salud que, si él fuese sanitario, agrediría a los infractores con un buen pinchazo de su jeringuilla. Y lo decía con expresión sañuda, mostrando los dientes con fiereza leonina, con los ojos salidos de sus órbitas. (Pinche aquí para acceder al video)

Podríamos interpretar esto como un acto claro de inducción al homicidio o como el estado de ánimo de un potencial asesino. ¿O acaso sólo la fiscal de Odio en Málaga está capacitada para discernir sobre los deseos y sentimientos del corazón y siempre contra los acusados? ¿Sólo ella tiene potestad para establecer el contexto del pretexto con la intención de condenar al acusado?

Firme y contundente, la respuesta del abogado jefe de ALERTA DIGITAL, Estanislao de Kostka, no se ha hecho esperar: «Sorprenden ciertas actitudes en el Ministerio Público y llama la atención determinadas ‘gamberras’ que alientan el delito, nada más y nada menos que se pinche con jeringuillas a determinados ciudadanos».

Y añade el letrado coruñés, número 1 en el ranking nacional de abogados: «Esta institución, reconocida en el artículo 124 de la Constitución española, dispone de un estatuto propio, la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que junto con el artículo 541 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforman el cuerpo normativo que “controla” su actividad. Así las cosas, no se puede convertir tan alta institución en un vehículo de defensa de intereses particulares e ideológicos, y menos aún para atacar la libertad de expresión y de información, o promover el delito».

De Kostka se adentra en la historia para recordar que «la fiscalía, como institución jurídica, encuentra sus raíces en la Edad Media en las figuras conocidas como “Hombre del Rey” y “Procurador Fiscal”, cuya función era entonces defender los intereses del Monarca». «Ello fue así», prosigue, «hasta que en el 1870, en los inicios de la primera República española, se aprobó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, germen de la actual Ley del mismo nombre, si bien claramente diferenciada. Desde entonces, el Ministerio Fiscal tiene como responsabilidad promover la acción de la Justicia en todo aquello que se refiere al interés público, algo que algunas parecen olvidar». En ese contexto, advierte que «si pervertimos el espíritu y la esencia de tal noble defensa, estamos, sin duda, haciendo un flaco favor a la Justicia, esencia de la democracia».

Sobre el video exaltador de la violencia retuiteado por María Teresa Verdugo Moreno, un aldabonazo a las hipócritas conciencias que entronizan o criminalizan supuestos idénticos pero con protagonistas diferentes: «Si estamos de acuerdo en que el Ministerio Fiscal es una institución del Estado integrada en el Poder Judicial, cuya misión es promover la acción de la Justicia en defensa de la Ley, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, algo falla cuando una de sus representantes incita a dañar a terceros, a pinchar a los demás con una jeringuilla, lo que un ciudadano o un periodista podría hacer y decir en tono irónico, pero nunca una fiscala. Algo se hace mal cuando en vez de velar por el interés general, se alienta a perseguir a aquellos que no opinan como uno, máxime si en vez de procurar y garantizar la protección del interés social, se defienden intereses ideológicos y personales», manifiesta Estanislao de Kostka, cuyo imponente bagaje curricular se enriquece con sus años al frente del PP en La Coruña y siendo una de las personas de confianza de Manuel Fraga.

«Es cierto que los fiscales no son independientes, en el sentido de que están sometidos al principio jerárquico, pero sí deberían actuar con independencia y bajo los sagrados principios jurídicos de legalidad, imparcialidad, igualdad y objetividad. Cuando la Justicia deja de ser ciega y pone sus ojos sobre alguien, con inquina, y vulnerando derechos fundamentales, algo está fallando», denuncia el responsable legal de ALERTA DIGITAL.

En casa frase, Estanislao de Kostka exhibe la autoridad moral, la coherencia moral y el magisterio profesional que han caracterizado siempre su actividad pública. «Si este órgano judicial deja de actuar con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico, si este órgano deja de actuar con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses generales, ya no hay Justicia. Si un fiscal actúa representando el interés de una persona o un grupo concreto, y no lo hace en nombre de toda la sociedad, pervirtiendo la institución y dejando de ser garante del cumplimiento de la Ley y la constitución, ya no hay Justicia. Casi nada».

«Cuando un fiscal actúa ante los Tribunales no está representando el interés de una persona concreta, sino el de toda la sociedad, por ello, se puede decir que en última instancia, el fiscal sería uno de los garantes del cumplimiento de la Ley y no el promotor del delito. Es cierto que a diferencia de los jueces, no son personal jurisdiccional, aunque se les aplican las mismas causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibiciones que a los miembros de la carrera judicial. Cuando un fiscal deja de velar por los derechos fundamentales, las libertades públicas y el cumplimiento de las resoluciones, deja de ser fiscal, máxime si afectan al interés público y social, a la Constitución y a las demás leyes de las que nos hemos dotado», apostilla Estanislao de Kostka con la firmeza de quien se sabe depositario de una sólida formación jurídica y de unos graníticos principios. Por eso es el número 1 y por eso ha convertido esta causa en una cuestión personal. «Lo vamos a pasar muy bien», reitera con socarronería gallega.