Estanislao de Kostka, abogado jefe de AD, sobre las actuaciones de la fiscal de Odio María Teresa Verdugo Moreno: «Todo indica que no importa lo que se dice, sino quién lo dice»

LR.- Coruñés incombustible y español de una pieza, se considera sobre todo amigo de Armando Robles y compañero de trincheras. A su manera cumplen ambos con la función de enfrentarse al Mal, en sus proteicas formas, desde sus respectivos ámbitos profesionales. De ahí surgió el compromiso profesional de Estanislao de Kostka Fernández con todo lo que representa ALERTA DIGITAL para miles de españoles y también para mucha gente fuera de nuestras fronteras. Fue gracias a la fiscal de Odio en Málaga, María Teresa Verdugo Moreno, que Estanislao de Kostka y AD unieron sus caminos. La fiscal intenta acusar a Armando Robles y dos sacerdotes colaboradores de un delito de odio. La base indiciaria de sus acusaciones son mayormente los comentarios de los lectores y algunos artículos críticos con el islam radical. Estanislao de Kostka observa los hechos desde su Coruña natal y con socarronería gallega espeta: «Me encantan estos casos. Lo vamos a pasar muy bien». Su respuesta es el fiel reflejo de una postura crítica ante la España actual, que se halla íntimamente vinculada con la angustia espiritual, la turbulenta confusión y el incesante drama que sienten y perciben cada vez más españoles con relación a la degradada vida social, económica, moral y política de la nación. Y es que Estanislao Kostka siempre supo conjugar su maestría como jurista con su compromiso ético con todas las cosas que un hombre de bien está obligado a defender. Por eso es el número 1 en el ranking nacional de abogados.

Ex presidente provincial del PP en La Coruña y mano derecha de Manuel Fraga durante años, Estanislao de Kostka Fernández dirige KNM abogados, que creó hace tres años. También dirige una empresa de ingeniería de renovables y otra de enseñanza de español en Brasil y Estados Unidos. Acabó tres carreras, Ciencias Políticas, Sociología y Derecho, cursó cinco másteres y tiene en su haber dos tesis doctorales. «No hay mayor satisfacción que un sobresaliente porque no es algo efímero, dura para siempre», comenta Kostka, que se considera más jurista que abogado. Le gustan Dire Straits, Supertramp, los Beatles y la música española de los ochenta. Utiliza un Iphone 4s. Es el número 1. Es el jefe de la asesoría legal de ALERTA DIGITAL. Es una referencia ética que prestigia el concepto de la Justicia cuando está unido a lo que es justo.

– ¿Cuál es su valoración del informe elaborado por la Fiscalía de Odio de Málaga para fundamentar su acusación contra el director de AD, Armando Robles, y dos sacerdotes colaboradores del medio?

Desde mi punto de vista el escrito de acusación del Ministerio Fiscal carece de fundamento jurídico y supone una clara vulneración del derecho fundamental, recogido en la Constitución española, a la libertad de expresión e información. El artículo 20 de la Carta Magna es claro al reconocer y proteger el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones, por cualquier medio de reproducción. Se trata de un derecho bidireccional, al abarcar no sólo la libertad de los periodistas para comunicar, sino también de los ciudadanos para recibir libremente información por cualquier medio de difusión.

La libertad de expresión hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas y opiniones. La libertad de información se refiere a la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general. La libertad de expresión tiene un componente subjetivo y la libertad de la información objetivo, pero esa objetividad tiene tantos prismas, como visiones e ideologías hay. Ambos derechos son manifestaciones de la libertad y de la democracia.

– Bajo la perspectiva de su larga experiencia como jurista, ¿qué cree que hay en juego en este procedimiento judicial?

Nos jugamos mucho los ciudadanos, pero también los periodistas. ALERTA DIGITAL se juega su derecho inviolable a tener la línea editorial que considere, a expresarse con libertad y a informar a los ciudadanos. Sólo en las “repúblicas bananeras”, se utiliza las instituciones jurisdiccionales para callar a los periodistas, y sólo en éstas, se usan los medios judiciales para ese cometido.

El ciudadano tiene derecho a leer y escuchar aquello que quiera. Si no le gusta tiene la opción de no “abrir” ese medio.

– Resulta pintoresco que el peso de las acusaciones se base en la recopilación de artículos encargados por la Fiscalía a funcionarios policiales cuya capacitación en materia de comunicación desconocemos? ¿Qué advertencia profesional le daría a estos agentes ‘inquisidores’?

Desconozco las instrucciones concretas, pero me llega conocer el resultado para imaginarlas. Resulta paradójico que se utilice la policía judicial para intereses claramente ideológicos y para hacer injusticia, más que tratar de hacer Justicia. Es lamentable dar instrucciones a la policía judicial y poner al servicio de determinadas ideologías una institución jurídica. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa muy distinta la mala educación.

– ¿Existe fijación (con las interpretaciones que del caso sean) de la fiscal del Odio de Málaga, Teresa Verdugo, contra ALERTA DIGITAL y su director? ¿Podríamos estar ante un supuesto de prevaricación?

Todo indica que hay una clara fijación. No sé si nos encontramos ante un caso de prevaricación, pero desde luego todo indica que se están haciendo las cosas mal a sabiendas y que se están utilizando las instituciones jurídicas, para hacer ideología y para la persecución periodística.

– ¿Por qué no se persigue con la misma contumacia a quienes a diario vierten expresiones y hacen manifestaciones de odio contra los cristianos o contra sectores conservadores de la población?

Resulta evidente que hay una vulneración del principio de igualdad. La ultraizquierda puede hacer y decir lo que quiera, y no pasa nada. Tratan de imponer lo que ellos creen que es la única verdad, presumen de demócratas y no lo son.

El precepto constitucional al que me refería antes exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado jurisprudencialmente como necesidad de veracidad subjetiva, es decir, que el periodista haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles. El Tribunal Constitucional es muy claro al respecto, y ha sentenciado con reiteración y de forma pacífica, que exigir una verdad objetiva haría imposible y haría inviable el sagrado ejercicio de la libertad de información.

– Se ordena a la policía fiscalizar los contenidos de AD y no los miles de casos vejatorios contra los sentimientos de los cristianos expresados en medios, declaraciones políticas, series de televisión… Por ejemplo, en una de notable éxito («La que se avecina») se dice que «la paloma se folló a la Virgen María» y no pasa absolutamente nada. O más recientemente ha sido archivada la denuncia contra un concejal de la CUP en Vic que pidió a sus vecinos que tosieran en la cara a los militares durante la pandemia. ¿Hablamos de la misma Justicia?

Simplemente no se está haciendo Justicia, sino ideología. La libertad de expresión, así como el resto de libertades reconocidas en el artículo 20 de Constitución, son libertades esenciales en las sociedades democráticas. No puede haber democracia si se coarta la libertad de expresión. Las libertades informativas son la columna básica de todo régimen político democrático, y la jurisprudencia constitucional ha declarado repetidamente que la libertad reconocida en el mencionado artículo 20 del texto constitucional, en cuanto transmisión de hechos noticiables, de interés general y relevancia pública, no es sólo un derecho propio de los ciudadanos y los periodistas, sino un elemento esencial en la configuración del Estado democrático, garantizando nuestro ordenamiento jurídico la formación de una opinión pública libre y la configuración del pluralismo político.

– Los sentimientos no pueden castigarse. Lo que se castiga la acción, que es el primer elemento jurídico del delito. ¿Es normal que un principio jurídico tan simple haya sido puesto en almoneda?



No tengo dudas de que no se cumplen los elementos del tipo del delito de odio, de que no se cumple el espíritu de la Constitución y de que se incumple la pacífica doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, sobre la libertad de información y de expresión. Espero que se haga Justicia y que quede claro la persecución ideológica que se está haciendo.

– En la declaración de Armando Robles ante la titular del Juzgado 5 de Málaga, María del Río Carrasco, ésta comenzó preguntándole su opinión sobre Adolfo Hitler. ¿Qué le sugiere el hecho? ¿Podemos reclamar imparcialidad ante una juez que actúa con tal falta de objetividad e imparcialidad?



No me parece normal que para intentar esclarecer un presunto delito, se hagan preguntas de carácter ideológico. Lamentable. Es obvio que nada de lo que hace y dice ALERTA DIGITAL, se acerca a ese pensamiento, ni siquiera un poco, por lo que comenzar un interrogatorio con esa pregunta simplemente me parece nefasto e innecesario.

– ¿Qué hay en juego en este procedimiento inédito promovido por la fiscal Verdugo?



Nos jugamos mucho. Los ciudadanos la libertad de recibir información y los periodistas la libertad de expresión. Todo indica que la propia democracia está en juego. Se empieza limitando estas libertades y se acaba cercenando la democracia.

– ¿Es descabellado relacionar esta ‘caza de brujas’ contra AD con la pretendida imposición en España del totalitarismo ideológico por parte de la izquierda?

No parece descabellado pensar que se está persiguiendo a personas y a su ideología. Todo indica que no importa lo que se dice, que sin duda nos es delito, sino quién lo dice. Llevamos tiempo viendo que se quiere imponer una única verdad y que sólo lo que ellos piensan es lo correcto, cuando la historia del siglo XX demuestra de forma clara quién ejercía el odio y el genocidio, y cómo se hacía.