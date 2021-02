Este lunes reinicia el juicio contra Cristina Fernández

Con información de Infobae

Este lunes reinicia el juicio oral a la vicepresidenta socialista de Argentina Cristina Kirchner y los otros acusados por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

El Tribunal Oral Federal 2 reiniciará la sesión a las 9:30 por videoconferencia. Está prevista la declaración de dos testigos del área de auditoría de Vialidad Nacional. Son dos de los 100 que faltan por dar su testimonio.

De acuerdo con Infobae, se prevé que este año no habrá veredicto.

Faltan varios testigos por acudir ante las autoridades, entre ellos el actual presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de Cristina Fernández.

El mandatario defendió públicamente a Cristina Kirchner por este juicio.

“Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron. ¿Qué delito es ese?”, dijo en junio de 2019, un mes después del comienzo del juicio y cuando ya era candidato.

Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex funcionario de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y otros siete imputados -ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz- están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019.

La acusación es por los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Se juzgan las presuntas irregularidades –sobreprecios, rutas no terminadas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.– en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.