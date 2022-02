Esto opina de Justin Trudeau su propio hermano: «Es una marioneta del Nuevo Orden Mundial que ejecuta guiones escritos por las élites globales»

Kyle Kemper, hermano por parte de madre del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusa a éste de ser un “peón de la élite global al servicio del Nuevo Orden Mundial”. También revela que Justin no escribe sus propios discursos o tweets, sino que ejecuta guiones escritos para él por sus señores globalistas.

Trudeau “no habla con el corazón”, insiste su hermano, que añade que “el chantaje es una herramienta muy poderosa”.

El hermano de Trudeau afirmó que es una marioneta del Nuevo Orden Mundial, que recibe órdenes directamente de grupos como el Consejo de Relaciones Exteriores y Bilderberger.

“Él es la cara y el principal portavoz del gobierno canadiense, pero las políticas e iniciativas que lo impulsan y que impulsan esta narrativa que él sigue impulsando, que en mi opinión es anti-libertad y anti-Canadá, viene de las altas esferas, de grupos como el Foro Económico Mundial, el Consejo de Relaciones Exteriores y Bilderberg. Reconocen que necesitan tener estos agentes fuertes dentro de los gobiernos y una cosa que hemos visto dentro de los gobiernos de todo el mundo son líderes débiles que son capaces de actuar como portavoces”.

El hermano de Justin Trudeau también declaró que las ideas destructivas y contrarias a la libertad de su hermano no reflejan quién es él. En otras palabras, está bajo la influencia de las élites mundiales.

“No está hablando desde su corazón. No creo honestamente…no es sincero, no hay una discusión real. No se le permite comprometerse realmente con el “Convoy de la Libertad” y con esta gente, porque hay mucho que desempacar aquí y hay muchas preguntas serias”.

“También cuando miras la historia de gente como Jeffrey Epstein y cuál era su papel, atrapar a la gente y chantajear a la gente, y piensas en una vida de opulencia y oportunidades, cometes errores y te coaccionan para hacer algo malo”, manifestó. “El chantaje es una herramienta muy poderosa”, insistió.

Kyle Kemper no es un personaje frívolo que busque notoriedad ni dinero con sus declaraciones. Tiene experiencia empresarial como fundador y director general de Swiss Key. Fue y ex director ejecutivo y asesor estratégico de la Cámara de Comercio Digital de Canadá. Se graduó en la Universidad de Dalhousie con una Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales.

