Estos son los carteles taurinos de la Feria de Abril de Sevilla 2020: Roca y Aguado no se ven las caras

Los carteles oficiales de la Feria de Abril de Sevilla 2020 ven este jueves la luz. Las principales figuras se citan desde el Domingo de Resurrección a San Miguel en un abono en el que Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado son la base con cuatro tardes, pero estos dos últimos no se verán las caras.

Por lo tanto, el cartel de la rivalidad no se verá pese a tener combinaciones de relumbrón. La ausencia más sorprendente es la de Paco Ureña, triunfador indiscutible de la última temporada española. También choca la ausencia de Diego Ventura, el rejoneador más brillante de estos tiempos.

Estas son las combinaciones de toros y toreros en el escenario en el que volverá a los ruedos españoles Alejandro Talavante:

Domingo de Resurrección, 12 de abril. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante Talavante y Roca Rey.

Domingo 19 de abril (preferia). Toros de La Palmosilla para Alberto López Simón, David de Miranda y Ángel Jiménez.

FERIA DE ABRIL

Miércoles 22 de abril. Toros de Fuente Ymbro para Juan Ortega, Juan Leal y Rafa Serna.

Jueves 23. Toros de Jandilla para Morante, Cayetano y Pablo Aguado.

Viernes 24. Toros de Domingo Hernández y Garcigrande para Antonio Ferrera, El Juli y José María Manzanares.

Sábado 25. Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Emilio de Justo y Román.

Domingo 26. Toros de San Pelayo para Andrés Romero, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Lunes 27. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para El Juli, Alejandro Talavante y Roca Rey.

Martes 28. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Pablo Aguado.

Miércoles 29. Toros de Santiago Domecq para Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Miguel Ángel Perera.

Jueves 30. Toros de Núñez del Cuvillo para Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

Viernes 1 mayo. Toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para El Fandi, Daniel Luque y Ginés Marín.

Sábado 2. Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey.

Domingo 3. Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Rubén Pinar.

SAN MIGUEL

Viernes 25 de septiembre. Novillada. Final del certamen de la FTL.

Sábado 26. Toros de Victoriano del Río para Enrique Ponce, Manzanares y Roca Rey.

Domingo 27. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante, Diego Urdiales y Pablo Aguado.

Ramón Valencia: «¿Y por qué no Garcigrande?»

Ramón Valencia respondió a las numerosas preguntas de los periodistas. El empresario, que estuvo acompañado en la mesa por Pedro Rodríguez Tamayo, consejero de la empresa Pagés, dio explicaciones sobre el Domingo de Resurrección:

«Mi idea era potenciar este día, en el que en los últimos años no ha habido un triunfo fuerte, con la corrida de Garcigrande, que ha sido triunfadora en los últimos años. Convencí al torero al que apodero de que la matara, Morante no puso pegas y Pablo mató cuatro o cinco corridas de este hierro el año pasado y pensaba que no iba a poner pegas. Si la admiten Morante y Roca Rey, ¿porqué no la va a admitir Pablo Aguado?». Pero el torero sevillano declinó finalmente la posibilidad de matar estos toros en Resurrección y quedó fuera del cartel.

También explicó la ausencia de Paco Ureña: «Se le ofrecieron dos corridas, una la de Juan Pedro en San Miguel con Morante y Pablo Aguado y otra la de Santiago Domecq, triunfadora el año pasado, y dijo que no. Creo sinceramente que no ha sido maltratado».

Sobre Diego Ventura fue claro: «Se le ha ofrecido todo para venir, empezando por el cambio de ganadería, que era lo que él pedía», pero la negociación no llegó a buen puerto al pedir el rejoneador no abrir plaza, entre otros condicionantes.

Este último aspecto dio pie a Ramón Valencia a una reflexión: «Esta es la feria del ‘por qué no Garcigrande’ y la del ‘uno por delante’. Las figuras no quieren abrir plaza y el tema de la antigüedad me quita la posibilidad de dar oportunidades a chavales colocándolos por delante en carteles de figuras. Es una norma que no deja evolucionar y yo me pregunto: ¿a quién molesta? Por qué no voy a poder hacerlo si estoy mirando por el bien de la Fiesta dando oportunidad a gente que no la tendría… Todo tiene que ir evolucionando: eso da facilidad a las empresas y oportunidad a toreros que la necesitan».

En cuanto a los carteles, señaló: «Estoy contento con la feria, pero Pedro y yo hemos estado haciendo recuento y como no salgan las cosas en estos nueve carteles la cosa va a ir mal». Y concluyó reiterando una frase que quiso afianzar entre los presentes: «¿Y por qué no Garcigrande?»