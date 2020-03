Exdirigentes socialistas advierten de que la mesa de diálogo solo traerá “engaño y frustración”

«La España que Reúne», plataforma impulsada por exdirigentes del PSOE, como Nicolás Redondo Terreros o Joaquín Leguina, así como excargos de Cs, ha alertado sobre la invisibilidad y condición de expatriados a la que son sometidos los ciudadanos con un Ejecutivo que perpetuará la crisis catalana por su connivencia.

La plataforma ha organizado su tercer acto público, un coloquio en el que han participado socialistas como el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y el exministro de Cultura César Antonio Molina, así como el presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, y exdirigentes de Ciudadanos como la exdiputada en el Congreso, Aurora Nacarino, o el jurista y cofundador del partido, Francés de Carreras.

«Cada vez esto va de mal en peor y no hay manera de pararlo«, ha sostenido el exministro socialista de Cultura al inicio de su intervención en el coloquio para describir el actual escenario político, con la crisis catalana y la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat. Ha dicho que los ciudadanos ya no tienen quien les defienda y ha considerado que tanto «el Estado de derecho como la división de poderes» está al servicio de «unas ideas y complicidades» de partidos que «odian» la Constitución España e «insultan» a los ciudadanos. Molina se ha referido a la mesa de diálogo como «mesa de autopsias» con la que se constata que el Gobierno no defiende a una mayoría de ciudadanos constitucionalistas, al tiempo que ha avisado que la ley, como prueba la aplicación de la sentencia del procés, no ha sido suficiente para frenar el independentismo.

Redondo, ex secretario general de los socialistas vascos e impulsor de la plataforma, ha dicho que el Ejecutivo no tiene «posibilidad ni autonomía» para mantenerse ya que depende de partidos independentistas y ha explicado que con la mesa de diálogo se han cruzado líneas rojas que ilustran «la incapacidad constitucional e institucional» de resolver la crisis catalana. «De esa mesa solo puede salir engaño y frustración» porque el Gobierno, ha agregado, no podrá satisfacer las demandas y pretensiones del independentismo.

El socialista Rodríguez de la Borbolla ha denunciado «la quiebra de la legalidad», así como el proyecto de «deslomo» de Sánchez, con la celebración de una mesa de diálogo que solo sirve para exacerbar y perpetuar un conflicto generado por la política.