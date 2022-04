Fallece un trabajador en Zamudio, en un accidente laboral no traumático

Economía

Accidente laboral

11/04/2022

11/04/2022

El accidente laboral fue el 6 de abril en la empresa Ingemat. Según ha denunciado LAB, los accidentes no traumáticos "no se dan por casualidad en horario de trabajo". Es la tercera muerte en accidente laboral no traumático.