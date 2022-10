Feijóo a Sánchez: “Retire los Presupuestos, que son la Hipoteca General del Estado”

Duro intercambio entre los líderes del PSOE y del PP en el Senado.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire de inmediato los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y los rehaga bajo las indicaciones de la Airef y del Banco de España, llegando a tildarlos de «Hipotecas Generales del Estado» y como condición para volver a entablar el diálogo entre ambos.

Ambos políticos volvieron a entablar un duro debate en el Senado, el tercero en dos meses. La razón dada por Sánchez para su intervención fue «la política fiscal y las autonomías«, pero quedó como simple excusa para el buscado cara a cara desde la tribuna de oradores.

«Han errado en todas las previsiones económicas», incidió Feijóo aludiendo a los informes en contra de los Presupuestos de la Airef y del Banco de España. «¿Que construyan sus presupuestos con proyecciones infundadas será insolvencia o mala fe?», añadió.

«Se van a ir con una mentira que sí condiciona el futuro de todos». Así quiso atacar Feijóo a un Sánchez «que sólo piensa en las próximas elecciones» y que «llegó al Gobierno a lomos de una mentira», haciendo mención a sus promesas incumplidas de no pactar ni con Podemos ni con Bildu.

Además de los Presupuestos, Feijóo incidió en el aumento de la deuda que está provocando el Gobierno. «Es moralmente inaceptable que cargue sobre las generaciones futuras la mayor deuda pública», señaló, indicando que Sánchez es el presidente de la UE que «más ha endeudado su país».

Esperanza en torno a la renovación del CGPJ Un tema destacado, precisamente por el silencio de ambos en torno al mismo, fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tarea en el que están inmersos PSOE y PP. Sólo hubo una mención, de Sánchez, para descartarlo del debate: «Creo que deberíamos dejarlo a un lado porque parece que podemos llegar a un acuerdo es importante lograr ese pacto por el bien de nuestra democracia».

En ese sentido, el senador popular le echó en cara a Sánchez no ser como su homólogo portugués. «¿Por qué no copia a ministros socialdemócratas como los de Alemania o Portugal? ¿Por qué no hace como Costa que considera que crear riqueza es la mejor manera de repartirla después?», preguntó.

«Esta España necesita un Gobierno que crea en ella. Y quizá no esté en disposición de creer en España porque los españoles han dejado de creer en usted», reprochó. «Por ello, por su división y debilidad la mejor decisión política para España es cambiar el Gobierno, por su falta de credibilidad y por su afán de enfrentar a una España con otra», continuó.

«Creo en una España en la que no es necesario perseguir al que prospera para ayudar al que lo necesita», remarcó.

«Yo no pactaré con el independentismo para que los niños no puedan aprender español en España. Por eso, señoría, yo no estoy preocupado por las elecciones próximas como usted. ¡Cómo lo iba a estar con lo bien que va usted en las encuestas! El dibujo de la política económica y social es el dijbjuo que sale de Tezanos».

Sánchez defiende su gestión y ataca los «bulos» de Feijóo

Sánchez aprovechó los apróximadamente 53 minutos de su apertura para hacer una defensa de su gestión respecto a la inflación, la energía y las políticas fiscales y reivindicar el estado del bienestar y a la «mayoría social española».

Sacando a relucir la pandemia, el jefe del Ejecutivo insistió a Feijóo en que le señalase qué partidas habría eliminado él de su gestión del covid, con la que se enzarzaron entre reproches de uno y otro sobre qué hizo el Gobierno y qué las autonomías. «El Gobierno doblará la curva de la inflación como hizo con la del covid durante lo peor de la pandemia», reivindicó

En cuanto a la política fiscal y las autonomías, Sánchez hizo mención a una «disputa fiscal indiscriminada a la baja que afecta al estado del bienestar» y que el camino es «la corresponsabilidad fiscal».

«Las grandes empresas que ahora se benefician de la situación tienen el deber moral de devolver a la sociedad una parte de lo que recibieron en la pandemia», remarcó Sánchez antes de pasar al impuesto a las grandes fortunas, «que no es un anacronismo en Europa» y que «es criticado por los que tienen en mente antes a ese 0,2 por ciento sobre el 99,8 por ciento».

«La solidaridad en tiempos difíciles, el deber de arrimar el hombro son ejemplos del mejor patriotismo», sentenció.

«Los halcones de la austeridad plegan velas mientras otros buscan no desairar a la élites. Pero siempre con la intención de podar lo único que nos salva: nuestro estado del bienestar», defendió el líder socialista.

En su réplica, Sánchez insistió en que «es peligroso decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos» ya que «reciben mucho más del estado de bienestar de lo que pagan de impuestos».

Sobre la inflación situada en septiembre en el 8,9 %, Sánchez reclamó al líder popular que «agradezca al sanchsimo que esté ahora por debajo de la media europea».

«Si yo era el causante de que antes estuviéramos por encima de la media, reconozca también que algo estaremos haciendo bien», presumió.

Contestando a los reproches sobre sus pactos con ERC, Sánchez se defendió remarcando que «somos igual de patriotas que ustedes y desde luego defendemos nuestra nación; podremos cometer errores, pero no nos tilde de menos patriotas» y preguntó a Feijóo si prefiere la España y Cataluña de octubre de 2017 o la de 2022.

El pasado sale a escena

En el duelo de reproches entre réplica y dúplica, Feijóo y Sánchez se atacaron rememorando tiempos de Gobierno de Rajoy, etapas de diputados y acciones en Galicia.

Por un lado, Feijóo le recordó a Sánchez que votó en su momento por la congelación de las pensiones y fue consejero de Caja Madrid cuando tuvo que ser intervenida.

Por otro, Sánchez remarcó varias veces la «experiencia» de Feijóo como presidente de la Xunta y en presupuestos señalando que durante su presidencia la deuda gallega se triplicó.