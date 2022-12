Feijóo, a Sánchez: “Un Gobierno en llamas no puede reducir a cenizas la arquitectura institucional de España”

El presidente del Gobierno acusa al PP de «enmudecer a las Cortes Generales» por recurrir su reforma exprés del Poder Judicial.

El Senado ha sido testigo este miércoles del último cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Tal y como era previsible, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se han enzarzado en un debate bronco y tenso. Tras el varapalo del TC al Ejecutivo, Feijóo ha exigido a Sánchez que «abandone al independentismo y vuelva a la Constitución o convoque elecciones». El socialista, por su parte, ha acusado al popular de «ir demasiado lejos», destacando como su único logro el haber «enmudecido a las Cortes Generales».

En su primer turno Feijóo ha querido repasar algunas de las promesas incumplidas por Sánchez desde la campaña electoral de 2019. «Usted prometió no hacer descansar la gobernabilidad en los autores del procés, ni que fuera a indultarlos, ni que se fueran a rebajar delitos… pero tienen ustedes tanta credibilidad como rigor en su técnica legislativa», ha remarcado.

En tono tranquilo, el popular ha acusado a Sánchez de «legislar para favorecer a sus socios con la rebaja de la sedición y la malversación», aunque ha lanzado una advertencia: «La mayoría de los españoles ya no le creen«. «¿Cuál será la última cesión y el último incumplimiento de su promesa? ¿Va a seguir así con el independentismo o se va a pasar al constitucionalismo” ha cuestionado

Con su habitual cinismo, el presidente del Gobierno ha echado en cara a Feijóo que los dos referéndums catalanes se produjesen con el PP en la Moncloa y ha vuelto a azuzar el fantasma de los «poderes ocultos» detrás de su formación: «Desde hace unas horas los poderes que arropan a su partido han conseguido un hito histórico que es quitar competencias a los parlamentos», ha aseverado Sánchez. «Lleva usted nueve meses en la política nacional y lo que ha conseguido es enmudecer a las cortes generales. Esa es la gran aportación del partido de Feijóo», ha añadido.

Ya en su segundo turno de intervención, el líder del PP ha pasado al ataque y ha asegurado que «un Gobierno en llamas no puede reducir a cenizas la arquitectura institucional de España, que nos ha costado 40 años fortalecer». «No subestime la inteligencia de los españoles: eliminar el delito de sedición no mejora la integridad del país y colar una reforma del Poder Judicial por la puerta de atrás no mejora la separación de poderes. No se crea que todos los votantes del PSOE le van a seguir, porque ya no le creen». (…) El señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón de 2019 no votaría al de 2022«.

Por ello ha invitado al socialista a «recapacitar» y volver a sus promesas de 2019. «Si usted vuelve a lo que prometió, nos vamos a encontrar: no indultar, no tocar el delito de malversación, que los jueces elijan a los jueces… Recapacite, convoque elecciones. Puede usted volver a la Constitución y estoy ahí para ello».

Para terminar Sánchez ha recogido el testigo ya ha acusado al PP de «ir demasiado lejos» con su recurso de amparo que ha permitido paralizar la reforma exprés del TC y el CGPJ. «No se lo vamos a permitir», ha enfatizado. «Ha ganado usted unas cuantas semanas, pero ha perdido el poco crédito que le quedaba… como cuando se echó atrás en la renovación del Poder Judicial».