Feijóo celebra que Sánchez no logre beneficiar a los responsables del 1-O: «No acierta ni en sus fines»

Alberto Núñez Feijóo celebra que la Fiscalía Superior de Cataluña pida siete años de cárcel y 32 de inhabilitación para Josep María Jové, dirigente de ERC que fue número dos de Oriol Junqueras en la Generalitat de Cataluña, por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pese a las reformas promovidas por el Gobierno en el Código Penal para cambiar los delitos de sedición y la malversación.

La decisión del ministerio público, conocida este viernes, acredita para el líder del PP que el Gobierno de Pedro Sánchez «ni siquiera acierta en los compromisos con los independentistas y no es capaz de redactar leyes para conseguir los fines que tenía previstos cuando modificó» ambas normas. Es decir, que no beneficia a los principales implicados en el procés soberanista.

«El Gobierno intentó que se eliminase el delito de sedición en España y lo consiguió, está eliminado. Se pueden repetir las actuaciones ilegales de Cataluña de hace unos años, la declaración de independencia y demás, sin reproche penal. Lo acaba de decir el Supremo», ha recordado durante una visita a la Isla de la Palma.

En esa línea, ha criticado duramente que Sánchez ha conseguido «desproteger la democracia española» para satisfacer los intereses del Gobierno y, sobre todo, «de los independentistas». Aunque, ha añadido, redacta las normas con nulo «rigor técnico».

El líder del PP ha celebrado, una y otra vez, que el Ejecutivo «se haya equivocado» en su afán por responder a las reivindicaciones de sus aliados independentistas. «Cuando coinciden la Fiscalía y el Supremo, me alegro de que el Gobierno se haya equivocado y no pueda darle a los independentistas lo que exigían», ha afirmado.

Malversación

Por otro lado, y sobre la malversación, ha reivindicado: «Si tenemos alguna posibilidad legal de no rebajarles las penas por malversación a los independentistas, me alegro mucho. Y si hubiese alguna posibilidad de no bajarle las penas por malversación a cualquier político o funcionario público que ha utilizado el dinero público de manera ilegal, también me alegraría mucho».

Con relación a otros asuntos, el presidente de los populares se ha referido a la situación que atraviesa la isla de La Palma, que todavía padece los efectos de la erupción del volcán Cumbre Vieja. «El Gobierno aún no ha cumplido sus compromisos, los palmeros no han sido resarcidos por sus pérdidas y la isla sigue muy lejos de haber vuelto a la normalidad», ha denunciado.

Año y medio después de la erupción del volcán, el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha cumplido sus compromisos. Todavía hoy, los palmeros no han sido resarcidos por sus pérdidas y la isla sigue muy lejos de haber vuelto a la normalidad. pic.twitter.com/4icSb00Lpw — Partido Popular (@ppopular) February 17, 2023

Recientemente, el PP prometió una Ley de Volcanes para dar respuesta a esta catástrofe que podría volver a repetirse en territorios como las Islas Canarias. Además, este viernes Feijóo ha puesto sobre la mesa un plan plurianual de hasta 1.000 millones de euros para la recuperación de La Palma.

