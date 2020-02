Feijóo comunica a Arrimadas por telefóno que rechaza la coalición

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado ir en coalición con Cs a las elecciones del 5 de abril y así se lo ha hecho saber a la portavoz naranja, Inés Arrimadas, tras mantener una conversación telefónica, confiando en que entienda sus razones.

La contraoferta que plantea Feijoó para ir juntos, según ha dicho en declaraciones a los periodistas tras un acto en Santiago de Compostela, no pasaría por la coalición, ya que el presidente gallego cree que «para ganar» es el PP y él mismo los que deben tener el «protagonismo en la estrategia» electoral.

«Sumar no siempre da igual al producto que previamente tienes previsto, sino que a veces sumar cosas que no son comunes, sino en parte dispares, no produce una suma neta sino que puede producir una operación que no es la que nos interesa», ha resumido Núñez Feijóó, que ha insistido en señalar que Ciudadanos tiene «las puertas abiertas» para buscar otras fórmulas.

Este martes, Arrimadas y Pablo Casado mantuvieron una reunión en el Congreso en la que estrecharon alianzas para concurrir juntos las elecciones del País Vasco y Cataluña, pero encallaron en sus conversaciones sobre Galicia.