Feijóo condena los actos de violencia promovidos por la extrema izquierda en la campaña electoral en la Comunidad de Madrid

Begoña Vila.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado esta mañana a la “kale borroka” que ha hecho acto de presencia en los mítines de los dos partidos de la derecha en la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid.

“Me preocupa lo que está ocurriendo en relación con determinados comportamientos en la campaña de Madrid en el barrio de Vallecas o en otros lugares. Es sorprendente que una persona que vaya a dar un mitin para pedir un apoyo electoral se le llame fascista por parte de un grupo de personas que lo están apedreando”, ha señalado el presidente de la Xunta.

“Los fascistas son los que tiran las piedras, no los que dan mítines para pedir un voto democrático, es justamente al revés. Un señor que interrumpe un acto político, que impide a ese político y que incluso quiere agredir soltando piedras contra ese político que está defendiendo sus ideas, sean compartidas o no, eso realmente es lo que más se parece a un fascismo y en España el fascismo no tiene cobertura legal, por lo tanto, me sorprende que haya personas que apedrean a las demás y que le llamen fascistas. No se dan cuenta que los fascistas son ellos”, añadió.

Feijóo señaló que imágenes tan violentas como las que hemos visto estos días nos retrotraen a los primerfos años de la transición, lo que calificó como “decepcionante”. “Eso no le ocurre a la mayoría de las naciones de Europa. Hay gente que habla de lo que ocurrió hace 40 años sin saber lo que ocurrió, porque ni siquiera existían, no tiene ni idea de lo que están hablando. En esa época, la mayoría de los políticos actuales no temíamos ni uso de razón”, manifestó.

Por último, el presidente gallego criticó la destitución de Pérez de los Cobos por parte del ministro Marlaska, reconociendo su impecable trayectoria al mando de la Guardia Civil, por lo que celebra su restitución.

“Si esa destitución la hubiera hecho un ministro del Partido Popular, se estarían oyendo las voces de dimisión un día tras otro.

*Delegada de AD en Galicia