Feijóo deja fuera del CGPJ a Victoria Rosell, la «favorita» de Podemos

Este miércoles, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, aseguraba en una entrevista en Onda Cero que su formación quería que la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, se convirtiera en miembro del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se está negociando estos días.

«Es nuestra candidata favorita», aseguraba Asens que hacía referencia al «calvario» que ha padecido Rosell con el caso exjuez Salvador Alba. Pero esta pretensión de Podemos ha sido frenada en seco este jueves por Alberto Núñez Feijóo.

Preguntado en concreto por el caso de Victoria Rosell, el presidente del PP ha asegurado que uno de sus requisitos para la renovación es que las personas que formen parte del nuevo CGPJ no tengan cargos públicos o cargos políticos, o que no los hayan tenido en los últimos meses o años.

«Las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ. Y uno de los requisitos es la despolitización del CGPJ. Por tanto, aquellas personas que tienen cargos públicos o cargos políticos, o que han tenido en los últimos meses o años no cumplirían los requisitos que estamos pactando con el Gobierno», ha sentenciado en unas declaraciones realizadas desde Bruselas justo antes de participar en la Cumbre Estatutaria del PP Europeo y tras reunirse este miércoles con Úrsula Von der Leyen.

Propuesta por Iglesias

Cabe destacar que Rosell es la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Desde Podemos siempre han querido que ella fuera su candidata para el CGPJ y así la propuso Pablo Iglesias en las anteriores conversaciones para la renovación del órgano que tuvieron lugar a principios de 2021.

Relacionado



La imposición de Rosell y la del juez De Prada fue lo que en su día hizo saltar por los aires aquellas negociaciones que mantenían Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Pero la situación ahora es muy diferente.

Bolaños mantiene negociaciones paralelas con el PP (con Esteban González Pons) y con sus socios en el Gobierno, y la que está llevando la batuta en las conversaciones por parte de ala no socialista del Gobierno es Yolanda Díaz. Según fuentes conocedoras de la situación, Díaz estaría «dispuesta» a dejar a un lado tanto a Rosell como a De Prada para que la renovación, en esta ocasión, fructifique.