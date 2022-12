Feijóo desvela que el candidato en Aragón será Azcón pero él lo niega: «La opinión definitiva es la mía»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado este jueves la última de las incógnitas que rodeaba a los candidatos populares de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales: el actual alcalde de Zaragoza y presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, será el candidato a la Presidencia del Gobierno en esa comunidad.

La noticia se esperaba para finales de mes ya que la intención de los populares aragoneses era que el propio Azcón diera a conocer su decisión tras pasar el trámite de los Presupuestos del próximo año en Zaragoza.

Pero este miércoles, Feijóo ha empujado a su candidato a dar ya el paso. En una entrevista en Onda Cero, el líder del PP ha asegurado que «hay que esperar a fin de año, me gustaría que lo dijese él y no yo». Repreguntado por si es Azcón, no lo ha negado poniendo así todas las miradas en el acalde de Zaragoza.

Tras ello, también ha sido preguntado Feijóo por el Ayuntamiento de la ciudad: «Esperemos a que ella nos lo dija», ha afirmado dejando claro que será una mujer. Entre los nombres que suenan están los de las concejalas en el consistorio María Navarro y Natalia Chueca.

Azcón pide esperar

Las palabras de Feijóo han pillado a Azcón inaugurando la reforma de una calle en el barrio de Juslibol. Preguntando por su candidatura, ha señalado que «las palabras de Feijóo son una opinión» y ha añadido que la decisión definitiva no está tomada y que se dará a conocer a finales de año o principios de enero.

«El Partido Popular de Aragón va a respetar los tiempos que tiene marcados, antes de que finalice el año o a principios del que viene tomaremos las decisiones de quiénes serán los candidatos. Yo entiendo las palabras de Feijóo como un voto de confianza, pero la decisión la vamos a tomar en Aragón y con los plazos que se establecieron en su momento. Hasta final de año o principios del que viene no tomaremos la decisión de quién encabezará las candidaturas. Creo que el presidente Feijóo expresa su opinión de lo que cree que debería ser, lo que yo digo es que esas decisiones se van a tomar en Aragón. Una cosa es que Feijóo tenga una opinión y otra que la opinión definitiva es la mía», ha sentenciado Azcón.

Tampoco ha querido entrar en si la candidata a la alcaldía de Zaragoza será María Navarro o Natalia Chueca. «Cuando estén tomadas las decisiones las daremos a conocer a todos los medios de comunicación «, ha zanjado.