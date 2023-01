Feijóo: “El Gobierno debe retratarse y demostrar si quiere avanzar o controlar el Poder Judicial”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de «volver a los acuerdos» que dan «sosiego» y «tranquilidad» a la política española.

Feijóo se ha pronunciado así en un foro organizado por ABC, en el que el líder popular ha pedido acabar con la «etapa de desprestigio» a los magistrados del Tribunal Constitucional. «Seguiremos defendiendo el compromiso con una justicia despolitizada. Ofrecemos una Justica independiente porque entendemos que así sirve mejor a los intereses del Estado. Esa es la diferencia: servir a los intereses del Estado o a los intereses del Gobierno de turno».

«Prefiero estar en la oposición defendiendo España que en el Gobierno desarticulándola»

Sobre la última propuesta del PP sobre el CGPJ, Feijóo cree que el Gobierno «debe retratarse y demostrar si quiere avanzar o controlar el Poder Judicial, algo que no podemos apoyar».

Según el presidente ‘popular’, el «nuevo cambio es necesario, urgente y posible»; un cambio al que pone voz su formación en un momento en el que se da una «encrucijada», señala: «La mayoría moderada de un lado y la suma de radicales de otro».

«Si las elecciones fuesen el próximo domingo, los objetivos del PP se convertirían en hechos», ha dicho Feijóo, que ha criticado duramente al Gobierno, que considera que «no tiene límites».

«Nuestro propósito es volver a reunir el centro derecha en España, ampliar el partido y lograr una mayoría»

«Un presidente del Gobierno debe ser respetuoso con los principios democráticos. Sánchez no ha sido humilde para rectificar, no es sensible para ayudar a las familias y no es respetuoso. España debe cambiar de presidente para avanzar».

En su opinión, el presidente del Gobierno es un «subordinado útil» de sus socios radicales «convirtiendo en rehén a toda la nación», y recuerda que «ninguna de las grandes decisiones que erosionan el estado democrático figuraban en su programa electoral».

La estrategia del Ejecutivo, considera, es la de la «crispación» y el «enfretamiento»; un «caos» frente al que Feijóo sitúa al PP, como baluarte de la «centralidad, estabilidad y certezas».

El Gobierno lleva a cabo una «erosión calculada del andamiaje constitucional» a través de, por ejemplo, un «cuestionamiento de las instituciones y un revisionismo sin equivalencias en Europa».