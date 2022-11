Feijóo: “El PSOE es servil con los independentistas y cruel con los constitucionalistas”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al PSOE y de ser «servil» con el independentismo y «cruel» con los constitucionalistas y ha reprochado al Gobierno que en una semana haya perdonado la sedición «a los delincuentes» y haya pactado que la Guardia Civil «no esté» en Navarra.

Feijóo se ha expresado de esta manera durante el acto organizado por los populares con el nombre de «En defensa de un gran país», en el que también han intervenido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida en el Polideportivo Antonio Magariños.

Y ha empezado sus discurso con la advertencia de que no se trataba de un mitin más sino para defender España y la convivencia, tras lo que ha recordado parte de su intervención el pasado martes en el Senado cuando interpeló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha insistido en que en los últimos quince días, el Gobierno y sus socios, además de llamar «fachas» a los jueces por aplicar las leyes que aprueba, han «mentido» respecto de lo ocurrido en verano en la valla de Melilla y «han reformado a la una menos cuarto de la madrugada» el Código Penal para que «desaparezca» el delito de sedición.

Y, por si fuera poco, ha añadido el presidente del PP, el Gobierno ha pactado con Bildu «que la Guardia Civil no esté en la Comunidad Foral» tras lo que ha añadido que precisamente Bildu ha conseguido más con Sánchez que durante todos los años de violencia «que ha sometido a España».

«España no puede soportar una legislatura más de todo esto», ha abundado Feijóo, que ha acusado al PSOE de ser «un partido servil con el independentismo y cruel con los constitucionalistas, que en una misma semana perdona la sedición a los delincuentes y saca a la guardia civil de un territorio español»,ha insistido el presidente del PP.

Ha acusado a Sánchez de «soberbia» por no admitir errores y ha subrayado que el PP no permitirá que gobiernen aquellos a los que «España les importa un comino».

Por eso, ha dicho saber «perfectamente» cuál es su misión y la del PP, que es contribuir a traer la concordia de una país «que no la conocer ya hace mucho tiempo» y ha asegurado estar preparado para «unir, reunir y coser» lo que está roto en el país.

«Nuestro objetivo no es llenar las calles, es llenar las urnas», ha destacado el líder popular» que ha abogado por sumar el voto del centro derecha y que no esté dividido para que no sigan gobernando «sanchistas, nacionalistas e independentistas».