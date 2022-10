Feijóo: “En una democracia consolidada, el Código Penal no se pacta con los que delinquen”

Feijóo: “En una democracia consolidada, el Código Penal no se pacta con...

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en Lugo que confía en la viabilidad de los pactos pero no con un presidente, como Pedro Sánchez, que parece no tener «ningún freno» para negociar su «supervivencia», como cree que ha mostrado en las llevadas a cabo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

En su discurso de clausura de la tradicional romería del partido en la ciudad lucense, Núñez Feijóo, que no dio declaraciones previas a la prensa, ha señalado que este sábado en día tiene «más motivos que nunca» para defender España «por encima de todo» y que así seguirá haciéndolo hasta el final de sus «días políticos».

Como su organización política anunció el pasado jueves que daba por roto el diálogo sobre el CGPJ porque el Ejecutivo no renuncia a su compromiso de rebajar las penas del delito de sedición, este tema ha centrado buena parte de su intervención, al ahondar Feijóo en que Sánchez «parece no tener ningún límite, ningún freno a la hora de negociar su supervivencia durante los próximos meses en La Moncloa«.

Y, como Sánchez le ha contestado también que la Constitución española «se debe cumplir de pe a pa» se esté «en el gobierno o en la oposición», declaraciones que ha realizado durante el acto de celebración en Sevilla de los 40 años de la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982. Y Núñez Feijóo, desde el norte, ha hecho hincapié en que el orden constitucional «no se protege a plazos o por partes».

Ha remarcado también el líder de los populares que no es posible pactar doblemente con los que quieren fortalecer el Estado y con los que quieren debilitarlo, volviendo a reclamar a Sánchez que debe elegir entre ellos o los independentistas. «En una democracia consolidada, el Código Penal no se pacta con los que delinquen, y sí, en cambio, se aplica a los que delinquen», ha ejemplificado.

«A mí me duele el conjunto de España», ha reforzado Feijóo su argumento, y ha añadido que no compensa bajo ningún concepto debilitar al Estado a cambio de «pasarse unos meses más en La Moncloa» porque bajo su punto de vista lo importante es lo que un político hace durante su presidencia y no cuánto dure la misma.