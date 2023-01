Feijóo ofrece a Sánchez los votos del PP para la modificación “inmediata” de la ley del sí es sí

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la «división» en el seno del Gobierno en cuestiones como el envío de tanques Leopard a Ucrania, la próxima cumbre hispanomarroquí – a la que no asistirán ministros de Podemos – y la ley del sólo sí es sí.

Dada la falta de sintonía entre el ala socialista y el ala morada a cuenta de la ley del sólo sí es sí, Feijóo ha ofrecido al PSOE los votos de su formación en el Congreso para llevar a cabo la «modificación inmediata» del texto, como así promueve ahora Justicia frente a la postura de Igualdad, que aboga por aumentar los recursos.

«Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y la sensibilidad que no ha demostrado con las víctimas de violencia de género», ha afirmado el líder del PP, que ha arrancado el aplauso del Comité Ejecutivo Nacional al dirigirse al presidente del Gobierno en estos términos: «Le garantizo la modificación de la ley del sólo sí es sí de forma inmediata»

Es «inaceptable» que el Ejecutivo siga «radiando» sus discrepancias sobre este tema, sostiene Feijóo, que cree que ante un «error» de esta magnitud, «no caben más discusiones ni negociaciones».