Feijóo pide a los socialistas que combatan la amnistía con «hechos» y augura que el «PSOE será la nada»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a los socialistas contrarios a la amnistía a actuar «no solo con palabras, sino también con hechos». En este sentido, ha apuntado que la hipotética presidencia de Pedro Sánchez dependerá de los independentistas y «será la nada», lo que derivará en que finalmente «el Partido Socialista será la nada».

El acto se ha celebrado a las 12:00 del mediodía en la plaza de los Fueros de Valencia, ante las Torres de Serranos. Los populares han escenificado su rechazo a la amnistía y su «defensa a la igualdad de todos los españoles». Durante la concentración se han proferido gritos contra el presidente del Gobierno en funciones, como «¡Pedro Sánchez felón!» o «¡Pedro Sánchez a prisión!».

Alrededor de 20.000 personas, con banderas de España y de la Comunitat Valenciana en sus manos, han acompañado al dirigente del Partido Popular. En su intervención, ha reprochado que es un «disparate democrático sin precedentes que no cabe en nuestro país el que se nos exija pedir perdón a los que cumplimos la ley«.



Imagen del acto del PP contra la amnistía en Valencia

Partido Popular

Feijóo ha proseguido en su discurso asegurando que está al lado de la mayoría de los españoles, en las calles y enfrente de las minorías. «Nadie va a arrebatar nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra igualdad y nuestra dignidad», ha defendido el líder de los populares.

La plaza de los Fueros se ha llenado de abucheos cuando Feijóo ha empezado a hablar del candidato socialista a la investidura. En ese momento, ha ironizado sobre el «entusiasmo» que les producía a los presentes la conversación.

Apostando porque su partido volverá a recomponer «la historia de nuestro país» si la amnistía se produce, Feijóo ha anunciado que en las próximas urnas, la población cerrará el paréntesis del mandato de Sánchez. «Siempre ha habido presidentes mejores o peores que han defendido el interés general, pero la diferencia entre la España que vivimos ahora y la de hace 45 años es Pedro Sánchez», ha expresado.

En referencia a los partidos independentistas, ha señalado que nunca se les ha permitido pasar la línea roja que ahora se dará con el perdón a los implicados en el procés.

El presidente del PP ha tomado el lema de la campaña socialista, ‘Adelante’, como una de las claves de bóveda de su discurso de este domingo. En este sentido, ha ironizado con que en el PSOE buscan ir «siempre adelante en promover la independencia», frente a lo que los populares promoverán la igualdad entre españoles.

Además, ha augurado que el PSOE, cuando gobierne, «será la nada», así como las promesas de Sánchez, sus principios, perífrasis y excusas.

Feijóo sobre la amnistía: «No es una negociación; se anula a cualquier catalán que piense diferente»



Feijóo ha dedicado parte de su discurso a preguntar a los asistentes sobre las cuestiones que quiere llevar a cabo el futuro gobierno socialista sin que lo anunciasen en campaña o en su programa. «¿Acaso votaron los valencianos para que fuera más importante la amnistía que el agua?», preguntó, recibiendo un sonoro «¡NO!» del auditorio. Preguntas similares ha planteado con cada una de las comunidades y ciudades autónomas para lograr el ‘no’ de sus simpatizantes. Con la misma negación, Feijóo ha proclamado que no va a votar a Sánchez y no le va a regalar la investidura.

Arropados los dirigentes populares de vítores de «yo soy español, español, español», de «Viva España y Viva El Rey», se han despedido con el himno de la Comunitat Valenciana.

Contra la amnistía

Esta jornada se suma a los actos reivindicativos que el Partido Popular ya ha celebrado en otras partes de España, como Madrid, Toledo o Málaga, para denunciar las cesiones del PSOE al independentismo catalán en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

En su regreso a Valencia, Feijóo ha estado acompañado por la popular María José Catalá, alcaldesa de Valencia desde el pasado junio, y Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, en un momento en el que la izquierda continúa las negociaciones para intentar formar gobierno en España.

La alcaldesa de Valencia ha iniciado su discurso negando la amnistía: «‘No en nuestro nombre’, ese es el mensaje. No en nombre de España, de la Comunidad Valenciana, de Valencia. No a la amnistía». La edil ha señalado que seguirá siendo doblemente leal a su país.

Por su parte, Carlos Mazón, ha insistido en el ataque al Estado de derecho, en referencia a los indultos o a la eliminación del delito de sedición, entre otras cosas. «Mientras todo eso ocurría, se intevenían las principales instituciones del Estado, como los tribunales, el CIS, la Fiscalía», ha señalado.

Se ha quejado, asimismo, de que a la Comunitat Valenciana se la ninguneaba: «Se nos negaba el agua, el futuro a la industria de Castellón, la ampliación de una de las infraestructures más importantes para la ciudad de Valencia, el puerto».

La protesta organizada por el PP en Valencia se ha celebrado días después de la reunión del ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, con el expresidente catalán Carles Puigdemont en Bruselas, donde el líder de Junts permanece huido de la justicia.

En la noche de ayer, el Partido Socialista anunció que sus bases habían aprobado sus negociaciones con Puigdemont para alcanzar un acuerdo de investidura. El total de apoyos es similar al del acuerdo rubricado con Podemos en 2019.