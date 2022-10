Feijóo pide ahora explicaciones a Sánchez por la sedición tras desvincularlo del pacto del CGPJ

El pasado martes, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, desvinculaba la reforma del delito de sedición de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «Son dos cuestiones distintas» en las que «el PP tiene un papel diferente», aseguró en una entrevista en Antena 3. Lo hacía después de que se conociera que el Gobierno se abría a reducir a la mitad la pena por sedición.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba una nueva vuelta de tuerca a este asunto asegurando durante el debate de presupuestos que existía el compromiso de Sánchez de llevar al Congreso una reforma de varios delitos del Código Penal, entre ellos el delito de sedición, para adecuarlos a la legislación europea.

Minutos después de esas declaraciones, Montero salía del Hemiciclo y daba un paso atrás en sus palabras asegurando que en su discurso no había novedades y que tampoco había un plazo para que la reforma de la sedición fuera al Congreso. Según la titular de Hacienda, ella se había limitado a reproducir lo que ya había dicho antes Pedro Sánchez. «Si en algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más, para nada. En el fragor del debate no siempre uno termina la frase y lo que quería decir es que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías para impulsarlo, cosa que hoy no ocurre», ha afirmado Montero que ha tenido que ofrecer hasta dos comparecencias para aclarar el asunto.

Los vaivenes con este tema han agitado la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En Génova sienten la presión de que un acuerdo con el Gobierno, mientras Sánchez negocia con los separatistas la sedición, les pueda perjudicar. Cargos autonómicos del partido ya están dando la voz de alarma.

Feijóo pide ahora explicaciones

Por esa presión, Feijóo ha endurecido el discurso con la sedición. Si el martes Gamarra aseguraba que la reforma del delito no estaba ligada a la renovación, los populares piden hoy explicaciones al Ejecutivo sobre este asunto. El líder del PP ha comparecido desde Santander y ha asegurado que necesita saber si «el gobierno está dispuesto a proteger la democracia española».

Antes, Feijóo, que no se ha referido directamente al CGPJ, ha asegurado que él está a favor de «concretar con mayor exactitud esos delitos, ser contundente en la tipificación de los mismos y ser contundente en el agravamiento de las penas». Es más, ha asegurado que «la simple convocatoria de un referéndum ilegal ha de estar con una sanción clara y contundente en el Código Penal de la democracia española».